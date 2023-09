Sau khi ra tòa giải quyết vụ ly hôn, chị Thu lấy quần áo để đưa con về nhà bố mẹ đẻ thì bị chồng đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Tối 6/11, tại thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ việc chồng tưới xăng thiêu sống vợ khiến dư luận địa phương rúng động.

Ông Lò Bá Chinh - Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm Cầm Bá Hơn (28 tuổi, ngụ tại thôn Thành Lai) để điều tra, làm rõ hành vi tưới xăng lên người chị Lang Thị Thu (24 tuổi, vợ vừa ly hôn của Hơn) rồi châm lửa thiêu sống.

Ông Chinh cho biết, sáng 6/11, Hơn và chị Thu đưa nhau ra tòa giải quyết ly hôn. Tối cùng ngày, chị Thu về nhà để đón con và lấy quần áo chuyển sang nhà mẹ đẻ thì bị Hơn tưới xăng lên người và châm lửa thiêu sống.

Mới ly hôn buổi sáng, buổi tối bị chồng cũ tưới xăng lên người rồi châm lửa thiêu sống - Ảnh minh họa: Internet

Người thân và hàng xóm nghe chị Thu kêu cứu thất thanh đã đến dập lửa, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Hiện chị Thu đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên toàn thân bị bỏng nặng vô cùng đau đớn.

Nhận tin báo, Công an huyện huyện Thường Xuân đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã tạm giữ hình sự nghi phạm Hơn để điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Niên, vợ chồng Hơn đã sinh hai mặt con. Do hoàn cảnh khó khăn nên cả hai gửi con ở quê cho ông bà nội chăm sóc và đi làm thuê ở các tỉnh, thành phố khác. Trong quá trình chung sống, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn nên chị Thu gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Níu kéo bất thành, Hơn đã ra tay sát hại vợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

