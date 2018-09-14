Biết tin hai con đã qua đời, người mẹ bị sốc nặng, không đồng ý chữa trị, liên tục khóc lóc nói muốn chết theo hai con.
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Đã gần một tháng trôi qua, vụ việc cha dượng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng vẫn khiến người dân ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ.
Rạng sáng 20/8, khi cả xóm đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người dân bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trọ đang bốc cháy của chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê Hà Nội).
Khi mọi người hợp sức dập tắt được ngọn lửa cũng là lúc chị H. và hai con gái là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) bị bỏng nặng toàn thân. Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, chồng của chị H.) được xác định chính là kẻ tẩm xăng đốt cũng bị thương ở ngực và cổ.
Người dân lập tức đưa ba mẹ con chị H. đi cấp cứu, đồng thời bàn giao đối tượng Dũng cho cơ quan công an điều tra xử lý.
Một ngày sau, hai cháu L. và N. đã không qua khỏi do vết bỏng quá nặng. Còn chị H. bị bỏng 60% cơ thể, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Từ lúc biết tin hai con gái tử vong, chị H. bị sốc nặng, thậm chí còn muốn chết theo các con.
Ông Nguyễn Văn Lâm (anh trai chị H.) cho biết, chị H. nghe tin các con qua đời được hơn 1 tuần nay. Từ đó chị không muốn tiếp tục điều trị, luôn vùng vẫy bất hợp tác khi bác sĩ tiêm thuốc, thay băng. Chị cũng không đồng ý uống thuốc. Gia đình khuyên ngăn mãi, chị H. chỉ khóc và nói không muốn sống nữa, chỉ muốn chết theo các con.
Hiện chị H. đã trải qua 3 ca phẫu thuật để lọc bỏ, cấy ghép da. Các vết thương nhẹ đang lên da non. Riêng phần lưng và nách bị bỏng nặng nhất, hiện đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Như đã đưa tin, chị H. tái hôn với Dũng khi đã qua một đời chồng và có hai con gái riêng. Tuy nhiên, sau gần một năm chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị H. quyết định ly thân, đưa hai con ra ngoài thuê phòng trọ khác ở.
Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, rạng sáng 20/8, Dũng mua xăng tìm đến nhà trọ của vợ. Đối tượng đã tưới xăng lên người ba mẹ con rồi châm lửa thiêu sống khiến cháu L. và N. tử vong, chị H. nguy kịch.