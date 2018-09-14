Rạng sáng 20/8, khi cả xóm đang chìm trong giấc ngủ, nhiều người dân bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà trọ đang bốc cháy của chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê Hà Nội).

Đã gần một tháng trôi qua, vụ việc cha dượng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng vẫn khiến người dân ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ.

Khi mọi người hợp sức dập tắt được ngọn lửa cũng là lúc chị H. và hai con gái là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) bị bỏng nặng toàn thân. Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, chồng của chị H.) được xác định chính là kẻ tẩm xăng đốt cũng bị thương ở ngực và cổ.

Hai con riêng của chị H. đã tử vong - Ảnh: Gia đình cung cấp

Một ngày sau, hai cháu L. và N. đã không qua khỏi do vết bỏng quá nặng. Còn chị H. bị bỏng 60% cơ thể, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Từ lúc biết tin hai con gái tử vong, chị H. bị sốc nặng, thậm chí còn muốn chết theo các con.

Chị H. không hợp tác điều trị, đòi chết theo hai con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Nguyễn Văn Lâm (anh trai chị H.) cho biết, chị H. nghe tin các con qua đời được hơn 1 tuần nay. Từ đó chị không muốn tiếp tục điều trị, luôn vùng vẫy bất hợp tác khi bác sĩ tiêm thuốc, thay băng. Chị cũng không đồng ý uống thuốc. Gia đình khuyên ngăn mãi, chị H. chỉ khóc và nói không muốn sống nữa, chỉ muốn chết theo các con.

Hiện chị H. đã trải qua 3 ca phẫu thuật để lọc bỏ, cấy ghép da. Các vết thương nhẹ đang lên da non. Riêng phần lưng và nách bị bỏng nặng nhất, hiện đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.