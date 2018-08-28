Thông tin mới nhất vụ chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng chấn động Đồng Nai

Xã hội 28/08/2018 11:12

Sau 8 ngày điều trị, vì vết thương quá nặng, diện tích rộng, sâu và đang trong quá trình hoại tử nên chị H. đã được tiến hành phẫu thuật.

Ngày 28/8, trao đổi với chúng tôi về tình hình sức khỏe của chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ 3 mẹ con bị chồng là Nguyễn Quang Dũng (41 tuổi) tẩm xăng thiêu sống, chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, chị gái chị H.) cho biết vì vết thương quá nặng, diện rộng và sâu, đang trong quá trình hoại tử nên 10 giờ sáng hôm qua (ngày 27/8) chị H. đã được tiến hành phẫu thuật.

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Hôm qua, chị H. đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên - Ảnh: Gia đình cung cấp

“Hôm qua là ca phẫu thuật đầu tiên của em gái tôi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Bác sĩ đã tiến hành lọc bỏ những phần da, thịt hoại tử ở lưng, vai, hai cánh tay, cổ và ngực. Dự tính tuần sau em tôi sẽ tiếp tục được phẫu thuật để ghép da. Hiện sức khỏe của H. đã dần ổn định nhưng than đau thường xuyên”, chị Lan cho biết.

Chị H. được chẩn đoán bị bỏng đến 60% diện tích cơ thể, nặng nhất là phần lưng, ngực, cổ và hai tay. Ngoài ra nạn nhân còn bị nhiễm trùng máu nên thường xuyên lên cơn sốt.

Vì vết thương ở lưng rất nặng, hoại tử nhiều nên em tôi không thể nằm vì đau đớn. Bình quân mỗi ngày phải có đến 2, 3 người thân túc trực bên cạnh để nâng đỡ, ăn uống, tiêm chuyền.

Đến thời điểm hiện tại, em tôi vẫn chưa biết hai con gái mình đã mất. Ai nấy đều khuyên em tôi cố gắng chữa trị để nhanh về với con”, chị Lan chia sẻ thêm.

Được biết, trong thời gian nằm viện điều trị, người thân của Dũng cũng có tìm đến thăm nhưng cơ quan chức năng không cho gặp. Họ vẫn điện thoại đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị H. hàng ngày.

Hiện chị H. đang được điều trị tại phòng 1, tầng 4, khu E, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin mới nhất vụ chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng chấn động Đồng Nai - Ảnh 2
Đã 8 ngày trôi qua chị H. vẫn chưa biết 2 con gái mình đã qua đời - Ảnh: Gia đình cung cấp

Như tin chúng tôi đã đưa, chị H. tái hôn với Dũng khi đã qua một đời chồng và có hai con gái riêng là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi). Tuy nhiên, sau gần một năm chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị H quyết định li thân, ôm hai con ra ngoài thuê phòng trọ khác ở.

Sau nhiều lần níu kéo tình cảm với vợ bất thành, rạng sáng ngày 20/8, Dũng mua xăng tìm đến nhà trọ của vợ. Đối tượng đã đổ xăng lên người vợ và hai con riêng của vợ rồi châm lửa thiêu sống khiến cháu L. và N. tử vong, chị H. nguy kịch.

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Gần 6 năm sau cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, chị H. quyết định tái hôn với Dũng. Chỉ một năm sau đó, 3 mẹ con lại bị Dũng tẩm xăng thiêu sống khiến hai đứa con tử vong, chị H. nguy kịch.

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