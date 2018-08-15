Thảm cảnh vợ chồng và con trai bị ngọn lửa thiêu sống do chập điện trong đêm

Xã hội 15/08/2018 09:31

Nghe tiếng nổ lớn, chị Xuân vội ôm con chạy ra xem thì bàng hoàng khi thấy ngọn lửa cháy ngùn ngụt táp nhanh vào người khiến vợ chồng chị cùng con trai bốc cháy như ngọn đuốc sống.

Vợ chồng và con trai bị thiêu sống trong đêm

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 10/8/2018. Chị Bùi Thị Xuân (33 tuổi, ngụ thôn Cầu Ràm, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang ru con trai Phạm Duy Mạnh (2,5 tuổi) trên giường. Anh Phạm Đình Việt (33 tuổi, chồng chị Xuân) là thợ cơ khí, vừa đi làm về, đang ăn cơm tối ở ngoài phòng khách. Bất ngờ điện bị chập. Liền sau đó, ngọn lửa từ dây điện bốc cháy bén vào bình sơn pha xăng của anh Việt dùng để sơn cửa cho khách dẫn đến phát nổ. Chị Xuân ôm con chạy ra ngoài xem liền bị ngọn lửa táp vào người, cơ thể quằn quại như ngọn đuốc sống.

Thảm cảnh vợ chồng và con trai bị ngọn lửa thiêu sống do chập điện trong đêm - Ảnh 1
Bé Mạnh và cha mẹ bị ngọn lửa thiêu sống sau vụ chập điện - Ảnh: Thúy Hằng

Anh Việt thấy vậy liền lao vào cứu vợ con cũng bị bỏng nặng ở hai chân.

Người dân kéo đến giải cứu 3 nạn nhân. Khi ngọn lửa được dập tắt thì cơ thể chị Xuân cùng con trai đã cháy đen, nằm bất động.

Vợ chồng chị Xuân và cháu Mạnh sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Nhận thấy vết thương quá nặng nên ngay lập tức, cả gia đình chị Xuân được chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia.

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Đã 5 ngày trôi qua bé Mạnh vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh: Thúy Hằng

Cháu Mạnh bị bỏng 37%, nặng nhất vùng đầu, mặt, tay chân. Chị Xuân được chẩn đoán bị bỏng 33%, nặng nhất là hai chân, tay, ngực, lưng. Anh Việt may mắn chỉ bị bỏng 8% ở hai chân. Hiện cả gia đình chị Xuân đang được điều trị tại phòng 214 và 217, khoa hồi sức cấp cứu.

Thảm kịch gia đình

Đã 5 ngày trôi qua nhưng bé Mạnh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, sức khỏe yếu, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Đứa trẻ nằm thoi thóp trên giường bệnh, cơ thể được phủ kíp bởi lớp băng trắng xóa, xung quanh chằng chịt những vật dụng y tế. Dù đang hôn mê sâu nhưng đứa trẻ vẫn thường xuyên lên cơn sốt cao dẫn đến co giật.

Chị Xuân đã tỉnh lại, dự tính hôm nay (ngày 15/8) sẽ được phẫu thuật để lọc bỏ những phần da bị hoại tử dưới hai chân. Ngoài sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế, chi phí điều trị cho hai mẹ con mỗi ngày lên tới 8,1 triệu đồng.

Thảm cảnh vợ chồng và con trai bị ngọn lửa thiêu sống do chập điện trong đêm - Ảnh 3
Bé Mạnh được chẩn đoán bị bỏng nặng nhất, 37%, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch - Ảnh: Thúy Hằng

Chị Bùi Thị Hà (em gái chị Xuân) cho biết, vợ chồng chị Xuân có 3 người con (đứa lớn 9 tuổi, đứa thứ 2 mới 4 tuổi). Hôm xảy ra hỏa hoạn, hai đứa con lớn sang nhà bà nội chơi nên may mắn thoát nạn.

Anh Việt là thợ cơ khí, làm việc ngay tại nhà. Chị Xuân bán hoa quả ngoài chợ. Vì đặc trưng công việc nên trong nhà họ thỉnh thoảng lại có hỗn hợp sơn pha xăng để phục vụ cho việc sơn cổng, cửa cho khách hàng, được đặt ở góc sân. Sự cố chập điện đã làm bình sơn phát nổ, gây hậu quả đau lòng.

"Điều vợ chồng tôi lo lắng nhất là con trai vẫn chưa tỉnh lại, không biết con có đủ sức mà vượt qua nỗi đau này không nữa. Chi phí điều trị của vợ và con trai một ngày đã gần chục triệu đồng. Thời gian điều trị còn rất dài, tôi biết xoay xở thế nào để tiếp tục cứu vợ con trong khi bản thân vẫn đang bị thương nặng, phải ngồi xe lăn", anh Việt đau đớn chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho gia đình chị Xuân xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Bùi Thị Xuân, thôn Cầu Ràm, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. ĐT: 01696929657, hoặc STK của chị Bùi Thị Hà (em gái ruột của chị Xuân): 46010002832381, ngân hàng BIDV, chi nhánh tỉnh Hải Dương.

Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng

Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng

Trong lúc chơi đùa, bé Hà với tay lấy ca nước sôi đặt ở trên bàn. Ca nước đổ xuống, hắt cả lên người em gây bỏng nặng.

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