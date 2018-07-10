Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng

Xã hội 10/07/2018 18:53

Trong lúc chơi đùa, bé Hà với tay lấy ca nước sôi đặt ở trên bàn. Ca nước đổ xuống, hắt cả lên người em gây bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 29/6. Vợ chồng chị Triệu Thị Khách (24 tuổi, ngụ thôn Lân Cà, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đi làm đồng. Trước khi đi, chị gửi con gái là Triệu Thị Hà (2 tuổi) ở nhà nhờ bố chồng trông coi.

Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng - Ảnh 1
Bé Hà bị bỏng nặng do với tay lấy ca nước vừa đun sôi đặt trên bàn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Phát hiện không còn nước uống, bố chồng chị Khách đun một ấm nước vừa sôi đổ vào chiếc ca nhựa, đặt ngay trên bàn để nguội cho cháu nội uống.

Trong lúc bố chồng không để ý, bé Hà với tay lấy ca nước khiến chiếc ca đổ, nước sôi hắt lên người gây bỏng nặng.

Cháu bé sau đó được người thân đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu. Nhận thấy vết thương quá nặng, bác sĩ đã cho chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Bác sĩ cuẩn đoán bé Hà bị bỏng cấp độ 3, nặng nhất phần mặt, ngực, lưng và hai tay.

Cố gắng vỗ về ru con, hai dòng nước mắt chị chảy dài khi nhìn con ngủ chập chờn vì cơn sốt hành hạ. Cơ thể đứa trẻ từ đầu, mặt, ngực, bụng và hai tay được phủ kín bởi lớp bông trắng xóa. Người mẹ trẻ luôn miệng xuýt xoa trong nước mắt "mẹ xin lỗi con".

Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng - Ảnh 2
Bé Hà bị bỏng nặng nhất vùng đầu, mặt, ngực, bụng và hai tay - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng chị Khách và anh Triệu Tiến Lâm (24 tuổi) có hai người con. Trước bé Hà còn một anh trai mới hơn 3 tuổi. Hoàn cảnh gia đình thuần nông nghèo khó, kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, họ gửi con nhờ bố chồng trông giữ để làm thuê làm mướn khắp nơi.

"Con đau nhưng cũng ngoan và kiên cường lắm, chỉ những khi sốt cao thì mới quấy khóc, còn lại vẫn ngoan ngoãn, ăn được. Sau 12 ngày điều trị, nhận thấy vết bỏng của con đã khô dần, đang trong quá trình ra da non nên lúc nào con cũng có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Cũng may là con đã qua cơn nguy kịch rồi", chị Khách đau đớn chia sẻ.

Ở nhà với ông nội, bé gái 2 tuổi bị ca nước sôi đổ vào người gây bỏng nặng - Ảnh 3
Vợ chồng chị Khách hối hận vì những thói quen hàng ngày không ngờ lại gây nguy hiểm cho con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhắc lại vụ bỏng của con gái, khuôn mặt anh Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể, vợ chồng đang làm ngoài đồng thì nhận được điện thoại của người thân báo tin dữ. Khi chạy về đến nhà thì con gái đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Không kịp thay bộ quần áo lấm đầy bùn đất, họ chạy thẳng lên bệnh viện để ngóng trông tin tức của con.

"Đến bây giờ tôi vẫn không thôi hối hận khi nghĩ lại thói quen để nước sôi trên bàn hàng ngày mà không hề nghĩ đến việc hai con nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Chúng còn quá nhỏ, đâu đã biết gì. Giờ nhìn con gánh chịu đau đớn vì bỏng nặng, tôi xót xa lắm", anh Lâm thở dài nhìn con.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho bé Hà xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Triệu Thị Khách, thôn Lân Cà, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ĐT: 01627.728.377.

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