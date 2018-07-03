Số phận bất hạnh của bé trai 4 tuổi mồ côi mẹ, toàn thân bong tróc, tứa máu vì căn bệnh quái ác

Xã hội 03/07/2018 16:56

Ngay từ lúc chào đời, bé Tài đã phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh "ly thượng bì bóng nước". Da trên cơ thể đứa trẻ phồng rộp, bong tróc lớp này đến lớp khác, dính bết vào nhau, tứa máu. Đau đớn hơn, khi bé Tài 7 tháng tuổi, người mẹ nhẫn tâm bỏ đi biệt tích.

Số phận bất hạnh

Trời nóng như thiêu đốt nhưng trên cơ thể của bé Lê Văn Tài (4 tuổi, ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) vẫn quấn trên mình lớp băng dày cộm, để lộ những phần da thịt bong tróc, tứa máu. Đứa trẻ nằm trên giường, phía dưới lót thêm một tấm bỉm dày. Khuôn mặt cháu bé lờ đờ, nhăn nhó, đôi bàn tay liên tục gãi khắp cơ thể vì ngứa ngáy, khó chịu.

Số phận bất hạnh của bé trai 4 tuổi mồ côi mẹ, toàn thân bong tróc, tứa máu vì căn bệnh quái ác - Ảnh 1
Chào đời, cháu Tài đã gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh "ly thượng bì bóng nước" - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, chưa một ngày đứa bé ngủ ngon giấc hay cười tươi. Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ, vắt kiệt sức khiến cơ thể bé Tài gầy gò, yếu ớt, khóc không thành tiếng.

Anh Dương Văn Diễn (35 tuổi, bố bé Tài) buồn rầu chia sẻ, do duyên phận, anh đem lòng yêu thương rồi sống với chị Lê Ngọc Sang (mẹ bé Tài), người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng.

Bé Tài là con thứ 2 của vợ chồng anh. Vì khi sinh Tài, chị Sang vẫn chưa hoàn tất thủ tục li hôn với người chồng trước nên Tài phải làm giấy khai sinh mang họ mẹ. Sinh ra được 2 tiếng đồng hồ, cơ thể cháu bé bỗng xuất hiện những nốt phồng rộp như hạt ngô rồi vỡ ra, tứa máu. Qua thăm khám, bác sỹ kết luận cháu bé mắc bệnh "ly thượng bì bóng nước". Đây là một căn bệnh bẩm sinh, hiểm nghèo, không có cơ hội chữa trị. Có nghĩa là cháu bé phải sống chung với căn bệnh quái ác này đến suốt cuộc đời.

Số phận bất hạnh của bé trai 4 tuổi mồ côi mẹ, toàn thân bong tróc, tứa máu vì căn bệnh quái ác - Ảnh 2
Căn bệnh khiến da trên toàn cơ thể cháu bé phỏng rộp, bong tróc lớp này qua lớp khác, tứa máu - Ảnh: Gia đình cung cấp

Càng lớn bệnh tật càng nặng thêm, da trên cơ thể bé Tài cứ bong tróc lớp này qua lớp khác, tùa lại, dính bết vào nhau, tứa máu, trông rất đáng sợ.Thời gian bé Tài ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

"Sinh cháu Tài được một thời gian thì vợ chồng tôi làm thủ tục kết hôn. Nhưng khi con trai được 7 tháng tuổi, vợ bỏ lại cả hai đứa cho tôi chăm sóc rồi đi biệt tích. Sau hai năm, một mình nuôi con, đợi chờ nhưng không có hi vọng, tôi quyết định làm thủ tục li hôn. Vợ nuôi đứa lớn, tôi nuôi đứa nhỏ" anh Diễn chia sẻ chuyện gia đình.

Tận cùng nỗi đau

Vì bệnh tật nên bé Tài không được mặc quần áo, không được chơi đùa, đi học như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống của cháu Tài chỉ quẩn quanh trên chiếc giường nhỏ.

Số phận bất hạnh của bé trai 4 tuổi mồ côi mẹ, toàn thân bong tróc, tứa máu vì căn bệnh quái ác - Ảnh 3
7 tháng tuổi, cháu Tài đã mồ côi mẹ, suốt 4 năm gồng mình chống chọi đau đớn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Diễn trước đây làm nghề đánh cá ngoài biển. Thế nhưng, từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, anh ở nhà hẳn để có thời gian chăm sóc con, ôm con đi viện. Đã 4 năm trôi qua, anh cần mẫn vừa làm mẹ, vừa làm cha, chăm sóc con một cách tận tình, chu đáo.

Vừa rồi, sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện, bé Tài được xuất viện trở về. "Nhận thấy sức khỏe con quá yếu, nhiễm trùng da nặng khiến thằng bé sốt thường xuyên. Đôi mắt của con cũng mờ hẳn, chỉ còn nhìn thấy khoảng 50% ánh sáng nữa thôi. Dù được xuất viện nhưng tôi rất lo sợ, không dám đưa con về nhà mà thuê một phòng trọ gần bệnh viện Nhi Đồng 2 để ở. Phòng khi con gặp chuyện chẳng lành còn kịp thời đưa vào bệnh viện cầu cứu", anh Diễn chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Tài xin vui lòng liên hệ qua số ĐT của anh Diễn: 01253359808, hoặc STK anh Dương Văn Diễn: 75310000057970, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

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