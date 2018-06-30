Sau gần nửa tháng sống trong lo lắng, nín thở chờ đợi, cầu xin, cuối cùng vợ chồng chị Lê Thị Mai (42 tuổi, ngụ thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi con trai út Nguyễn Thành Đạt (4 tuổi) đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê sâu vì ngã vào nồi mật mía vừa nhắc ra khỏi bếp gây bỏng nặng. Dù bác sỹ cho biết tình hình sức khỏe của bé Đạt chưa thể nói trước điều gì nhưng gia đình an tâm phần nào vì cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 16/6, chị Mai và chồng là anh Nguyễn Hồng Hải (47 tuổi) đang ở nhà bố mẹ chồng. Bé Đạt và người chị gái (11 tuổi) đang chơi ở nhà. Vừa nhắc nồi mật mía xuống khỏi bếp, chị Mai về nhà nấu cơm trưa. Anh Hải ra bên ngoài giếng rửa lại cái vung để đậy vào nồi mật mía.

Nhìn cơ thể con bị bít kín bởi lớp băng trắng xóa, nằm yên trên giường bệnh, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt cao, người mẹ chỉ biết gạt nước mắt động viên con cố gắng, xuýt xoa xin lỗi con. Vẻ mặt chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại ngày con gặp nạn.

"Nhà tôi và nhà mẹ chồng cách nhau chỉ vài bước chân. Khi đang chuẩn bị nấu cơm trưa thì tôi nghe tiếng la hét của con rồi của chồng nên vội chạy sang. Khi đó, chồng đã đưa con ra ngoài, toàn thân đỏ rực. Con đã ngất lịm đi sau đó", chị Mai nhớ lại.

Cháu Đạt sau đó được người thân đưa đi bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó, Đạt được chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị bỏng 63%, diện tích rộng, sâu, nặng nhất phần ngực, lưng, chân, tay. Sau 10 ngày trong tình trạng hôn mê sâu, Đạt đã tỉnh lại.

Mong được gánh đau đớn thay con

Vợ chồng chị Mai sinh được 3 người con. Đạt là con út và cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Anh Hải mắc bệnh gan nặng đã nhiều năm nên không thể làm được việc nặng. Chị Mai trở thành lao động chính trong gia đình. Ngoài hai sào ruộng, chị làm thuê làm mướn khắp nơi. Khi đi làm về chị còn bán thêm nước mía trước nhà để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.

Hiện bé Đạt đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ ngày bé Đạt gặp nạn, dù được hưởng bảo hiểm nhưng vết thương của cháu bé rất nặng, hầu như phải sử dụng những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Bình quân mỗi ngày chi phí cho cháu Đạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Để có tiền lo chạy chữa cho con, vợ chồng chị Mai đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được.

Chị Mai cho biết, nồi mật đã nấu xong trước đó khoảng một tiếng đồng hồ mới nhắc ra khỏi bếp. Thế nhưng, do chút sơ suất nhỏ mà con phải gánh nạn, vợ chồng họ phải ân hận suốt đời.

"Nghe con gái kể lại, trong lúc chơi đùa, thằng bé đi thụt lùi nên mới ngã nhào vào nồi mật mía nên ra nông nỗi này đây. Nhìn con gồng mình gánh chiu nỗi đau mà tôi bất lực, chỉ ước mình có thể gánh chịu đau đớn thay con", nói đến đây, chị Mai khóc nghẹn.

Được biết, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vết bỏng trên cơ thể bé Đạt rất sâu, thời gian điều trị rất dài, chi phí rất tốn kém.

Mọi giúp đỡ cho bé Đạt xin vui lòng liên hệ qua SĐT của chị Mai: 0948236151