Máy tính phát nổ, thai phụ và chồng sắp cưới bị bỏng nguy kịch

Xã hội 23/06/2018 11:48

Đang mở máy tính nghe nhạc thì thiết bị bất ngờ phát nổ. Lửa từ chiếc máy tính táp vào người chị Trinh khiến cơ thể bốc cháy. Người chồng sắp cưới nằm trên giường thấy vậy liền chạy đến cứu cũng bị bỏng nặng.

Bỏng nặng vì nổ máy tính

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 10/6/2018. Sau khi dọn dẹp căn nhà cấp 4 vừa với xây để chuẩn bị ở, chị Phạm Thị Tuyết Trinh (20 tuổi, ngụ xã Quảng Tín, huyện Đắk-RLấp, tỉnh Đắk Nông) mở máy tính đặt ở bàn để nghe nhạc. Anh Nguyễn Đình Phong (23 tuổi, chồng sắp cưới của chị Trinh) nằm trên giường.

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Chị Trinh đang mang thai ở thái thứ 3, bị bỏng 34% cơ thể - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đang nghe nhạc thì bất ngờ máy tính phát nổ. Ngọn lửa từ chiếc máy tính bùng lên, táp vào người chị Trinh khiến cơ thể cháy rực như ngọn đuốc sống.

Thấy vợ sắp cưới gặp nạn, anh Phong vội chạy đến dập lửa nhưng vẫn không được nên đã ôm chị Trinh cùng lao ra khỏi nhà, cầu cứu hàng xóm.

Khi ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc cơ thể của hai nạn nhân cháy đen, nằm quằn quại vì đau đớn. Chị Trinh cùng chồng sắp cưới nhanh chóng được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ngay trong đêm, hai nạn nhân được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Máy tính phát nổ, thai phụ và chồng sắp cưới bị bỏng nguy kịch - Ảnh 2
Khuôn mặt chị Trinh biến dạng hoàn toàn sau vụ bỏng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Trinh được chẩn đoán bị bỏng 34%, nặng nhất phần ngực, lưng, hai chân. Hiện chị đang được điều trị tại phòng số 1, lầu 4, khu E, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Phong bị bỏng 20%, nặng nhất là hai chân, hiện đang nằm điều trị tại phòng số 5, lầu 4, khu E, khoa Phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Điều đáng nói, chị Trinh đang mang thai 3 tháng. Hiện thai nhi đang được bác sỹ theo dõi chặt chẽ, hi vọng sẽ giữ được đứa con đầu lòng cho cặp vợ chồng sắp cưới này.

Chỉ mong con được bình an

Anh Phong có hoàn cảnh rất đặc biệt khi chào đời chưa được bao lâu thì bố mẹ li hôn. Rồi bố mẹ đều có cuộc sống mới, Phong ở với bà ngoại. Thời gian sau đó, Phong lên Lâm Đồng ở cùng bố ruột. Nhờ siêng năng, chịu khó, anh tích góp, vay mượn thêm tiền bạc mua mảnh đất nhỏ ở Đắk Nông làm rẫy trồng tiêu, điều.

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi, dự định ngày cưới sắp tới, chị Trinh và anh Phong quyết định làm căn nhà nhỏ ở Đắk Nông để lập nghiệp. Căn nhà vừa xây xong, họ đang lau dọn cho sạch sẽ để chuẩn bị dọn đến ở thì tai họa giáng xuống.

Máy tính phát nổ, thai phụ và chồng sắp cưới bị bỏng nguy kịch - Ảnh 3
Anh Phong bị bỏng nặng hai chân vì lao vào cứu vợ sắp cưới - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Nếu không có gì thay đổi thì đến 20/5 âm lịch này, con gái tôi và Phong sẽ tổ chức lễ cưới. Hai bên gia đình chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà con cái lại gặp nạn như thế này đây. Tình hình sức khỏe của hai đứa như thế này thì chắc chắn đám cưới sẽ bị hủy. Chỉ mong vợ chồng con cùng đứa cháu ngoại trong bụng được bình an", bà Nguyễn Thị Dự (53 tuổi, mẹ của chị Trinh) thở dài chia sẻ.

Vừa rồi anh Phong đã trải qua một ca phẫu thuật, cắt bỏ những phần da, thịt hoại tử ở chân, sức khỏe đang dần ổn định. Riêng chị Trinh bị nặng hơn, diện tích rộng và sâu. Ngoài ra, chị còn mang đứa con trong bụng nên việc dùng thuốc kháng sinh cũng rất hạn chế. Sức khỏe của chị đang rất yếu nên chưa thể phẫu thuật.

"Dù cơn đau liên tục hoành hành nhưng tôi vẫn cố gắng ăn uống và điều trị. Đau đớn mấy tôi cũng sẽ chịu đựng, cố vượt qua, chỉ mong đứa con trong bụng sẽ được bình an", đưa bàn tay bị bỏng đặt nhẹ lên bụng, chị Trinh chia sẻ trong nước mắt.

 

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Từ khóa:   bỏng nặng tai nạn thương tâm

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