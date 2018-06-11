Thợ cơ khí bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc: Tột cùng nỗi đau

Xã hội 11/06/2018 14:56

Đang pha xăng vào sơn để sơn cửa cổng cho khách thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy bén vào người khiến anh Danh quằn quại như ngọn đuốc sống.

Biến thành ngọn đuốc sống khi đang làm việc

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 8/11 năm ngoái. Anh Nguyễn Thành Danh (38 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là thợ cơ khí. Khi đang pha xăng vào sơn để sơn cổng sắt cho khách thì bất ngờ một ngọn lửa từ bình sơn vừa pha bùng cháy dữ dội. Không kịp chạy thoát, người đàn ông này bị ngọn lửa bén vào người, quằn quại như ngọn đuốc sống.

Thợ cơ khí bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc: Tột cùng nỗi đau - Ảnh 1

Anh Danh bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc- Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi mọi người dập tắt được ngọn lửa cũng là lúc toàn cơ thể anh Danh đã cháy đen, nằm bất động.

Ngay lập tức, nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện huyện Cần Giuộc cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó, anh được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Bác sỹ chẩn đoán anh bị bỏng 62%, diện rộng, nặng nhất là phần lưng và ngực. Hiện anh Danh đang được chăm sóc tại phòng số 2, lầu 4, khu E, khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Dù đau đớn nhưng anh vẫn chịu khó ngồi dậy được một lúc, ăn được chút cháo loãng, nói được vài câu dù rất khó nghe. Bác sỹ cho biết anh Danh bị bỏng diện rộng, sâu, nguy cơ hoại tử rất cao. Phía bệnh viện đang tích cực theo dõi để tiến hành phẫu thuật. Vì cơn đau hoành hành nên người đàn ông này liên tục lên cơn sốt cao, li bì.

Nước mắt người vợ

Anh Danh nằm trên giường bệnh, toàn thân bị che kín bởi lớp băng trắng xóa, chỉ để lộ cái đầu đen xì, tróc từng lớp da, tứa máu vì bỏng nặng. Mái tóc bị cháy quăn dúm lại. Nói chuyện được một vài câu, anh Danh lại lên cơn sốt.

Thợ cơ khí bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc: Tột cùng nỗi đau - Ảnh 2
Bác sỹ chẩn đoán anh Danh bị bỏng 62%, diện rộng, sâu - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhắc đến tình hình sức khỏe hiện tại của chồng, chị Du Phụng Tuyết (41 tuổi, vợ của anh Danh) gạt nước mắt. Hai vợ chồng quê gốc ở An Nhơn (tỉnh Bình Định). Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, họ dắt nhau vào Sài Gòn làm thuê. Anh Danh là thợ cơ khí. Chị Tuyết đi làm công nhân. Họ có với nhau hai đứa con song sinh (7 tuổi), hết hè này sẽ lên lớp 2.

Con nhỏ nên chị Tuyết ở nhà chăm sóc con. Thời gian sau, khi hai con đã đi học, chị lại đi giúp việc gia đình với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Công việc dù vất vả nhưng đổi lại, chị có thời gian đưa đón con đi học, chăm sóc. Đồng lương hai vợ chồng nhận được hàng tháng chỉ đủ nuôi con ăn học, chi tiêu sinh hoạt gia đình và đóng tiền thuê trọ hàng tháng.

Thợ cơ khí bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc: Tột cùng nỗi đau - Ảnh 3
Người vợ mong chồng cố gắng vượt qua hoạn nạn để sớm trở về với gia đình - Ảnh: Gia đình cung cấp

Thời gian gần đây, công việc của anh Danh không ổn định, thất nghiệp thường xuyên nên anh quyết định xuống Long An làm. Thỉnh thoảng anh lại trở lên Sài Gòn thăm vợ con. Chị Tuyết một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc con cái.

Ngày nghe tin chồng gặp nạn, chị Tuyết đang làm việc. Chị đã có ý định nghỉ việc một thời gian túc trực, chăm sóc chồng. Nhưng rồi nghĩ đến số tiền viện phí quá cao, thời gian chữa trị lâu dài, không biết xoay xở chỗ nào. Chị lại quyết định nhờ mẹ chồng lên chăm sóc chồng tại bệnh viện để tiếp tục đi làm kiếm tiền đóng viện phí cho chồng điều trị, nuôi con. Hai đứa con cũng phải gửi người anh trai ruột chăm sóc.

"Đi làm nhưng tâm trí tôi thì ở trong bệnh viện, luôn lo lắng không biết chồng như thế nào. Đi làm về là tôi vào bệnh viện luôn. Chứng kiến anh hàng ngày phải gồng mình gánh chịu đau đớn với những cơn sốt li bì mà tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Chỉ mong anh cố gắng vượt qua hoạn nạn để sớm trở về với vợ con", chị Tuyết chia sẻ trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả, vui lòng liên hệ SĐT: 0938596295 (chị Tuyết, vợ anh Danh).

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