Biến cố cuộc đời của cô thạc sỹ tương lai bị tai nạn nguy kịch trên đường đi học

Xã hội 22/05/2018 13:45

Đang trên đường đi học thì chị Liễu bị một chiếc ô tô tông phải. Cú tông mạnh khiến chị bị thương nặng, dập nát một bên thận, dập phổi, gãy 3 xương sườn trái, gãy xương chậu.

Biến cố cuộc đời

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 19/5. Trên đường cùng nhóm bạn đi học tại trường đại học Vinh (Nghệ An), chị Nguyễn Thị Liễu (26 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không may bị tai nạn giao thông. Khi cả nhóm đang băng qua đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô lao tới tông phải.

Biến cố cuộc đời của cô thạc sỹ tương lai bị tai nạn nguy kịch trên đường đi học - Ảnh 1
Chị Liễu bị thương rất nặng sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Hoàng Cát

Cú tông mạnh khiến chị Liễu bất tỉnh trên vũng máu, ngay trước cổng trường đại học Vinh. Những người bạn trong nhóm băng qua đường trước nên may mắn thoát nạn.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Liễu được chẩn đoán bị dập nát một bên thận, dập phổi, gãy 3 xương sườn, gãy xương chậu. Hiện nạn nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ một bên thận bị dập nát. Riêng phần xương chậu bị gãy đến nay vẫn chưa thể cầm được máu. Sau 4 ngày điều trị, chị Liễu đã tỉnh lại, chân tay cử động nhẹ nhưng người nhà vẫn chưa được phép vào thăm. Bác sỹ cho biết, dù bệnh nhân tỉnh lại nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi đặc biệt. Các vết thương rất nặng nên chưa thể nói trước điều gì.

Thảm kịch gia đình

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi nghe tin em gái gặp nạn, anh Nguyễn Thăng Long (35 tuổi, anh trai chị Liễu) đang làm việc ở Gia Lai liền bắt xe về để túc trực, chăm lo cho em gái. Thế nhưng, vì sức khỏe của chị Liễu còn quá yếu, người thân chưa được phép vào thăm. Dù thương em, nóng lòng muốn gặp nhưng anh Long cũng chỉ biết đứng từ phía xa nhìn vào.

Biến cố cuộc đời của cô thạc sỹ tương lai bị tai nạn nguy kịch trên đường đi học - Ảnh 2
Chị Liễu được chẩn đoán bị dập nát thận, dập phổi, gãy 3 xương sườn trái, gãy xương chậu - Ảnh: Hoàng Cát

Chị Liễu là con út trong gia đình có 3 anh em. Gia đình thuần nông nghèo khó. Mẹ chị Liễu là bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi) mắc phải căn bệnh viêm đa khớp nặng đã gần 10 năm nay. Toàn thân bà Liên phù nề, đau nhức, không thể lao động, đi lại khó khăn. Những khi trái gió trở trời là bà lại nằm liệt giường một chỗ.

4 năm trước, ông Nguyễn Văn Bảy (bố chị Liễu) phát hiện bị suy thận. Sau nhiều năm chạy chữa, những gì có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Ngoài ra, gia đình cũng đã chạy vạy vay mượn hàng trăm triệu đồng sau những lần đưa ông Bảy đi chạy thận. Đến nay, sức khỏe của ông Bảy ngày càng yếu dần.

Chị Liễu được tiếng là một cô gái xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng bước chân vào giảng đường đại học, thực hiện giấc mơ trở thành một giáo viên giỏi. Sau 4 năm tốt nghiệp đại học, chuyên ngành toán, trường đại học Vinh, chị Liễu lại tiếp tục học lên thạc sỹ.

Biến cố cuộc đời của cô thạc sỹ tương lai bị tai nạn nguy kịch trên đường đi học - Ảnh 3
Chị Liễu lúc chưa gặp nạn - Ảnh: Người thân cung cấp

Thương cha mẹ bệnh tật nên từ lúc bước chân vào giảng đường đại học, để có tiền trang trải việc học hành, chị Liễu tranh thủ thời gian để đi làm thêm bằng việc phụ bán cà phê, bán quần áo. Chỉ còn hơn một năm nữa là chị tốt nghiệp ra trường với tấm bằng thạc sỹ thì tai họa ập đến.

"Từ ngày em tôi gặp nạn, bố mẹ ở quê nhà dù đau yếu vì bệnh tật nhưng hàng ngày vẫn lo lắng, ngóng trông tin tức của em tôi từng giờ, từng phút trong đau đớn. Chỉ mong em nhanh chóng bình phục để trở về nhà, tiếp tục hoàn thành giấc mơ đang thực hiện dở dang", anh Long đau đớn chia sẻ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Liễu đang rất khó khăn, cha mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị. Giờ chị Liễu gặp nạn nguy kịch, thời gian điều trị rất lâu dài, chi phí tốn kém, trong khi gia đình lại không còn khả năng vay mượn.

Mọi chia sẻ hảo tâm cho chị Liễu xin vui lòng gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Bảy, thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hoặc STK của anh Long (anh trai chị Liễu): 62110000131289, ngân hàng BIDV, chi nhánh Gia Lai, ĐT: 0914.859.559

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