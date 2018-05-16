Chiều 12/5, chị Phạm Thị Kim Loan (39 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) cùng con gái là Huỳnh Thị Thu Hiền (18 tuổi) đi bán trái cây về. Khi đang điều khiển xe máy băng qua đường, cả hai không may bị một chiếc xe máy khác lao tới tông phải.

Nhận thấy vết thương của hai nạn nhân quá nặng, ảnh hưởng đến tính mạng nên ngay trong đêm, chị Loan và con gái được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Cú tông mạnh khiến mẹ con chị Loan bị ngã ra đường bất tỉnh. Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu trong tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) trong tình trạng nguy kịch.

Hiền đang trong tình trạng hôm mê sâu - Ảnh: Hoàng Cát

Kết quả chẩn đoán, chị Loan bị gãy nát hai chân và tay trái, tổn thương phổi. Hiền bị gãy xương ống chân, gãy xương đùi, chấn thương sọ não. Sau 4 ngày điều trị, chị Loan đã tỉnh lại còn Hiền vẫn đang trong tình trạng hôm mê sâu. Hiện Hiền đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tầng 2. Gia đình chưa được phép vào thăm. Chị Loan đang điều trị tại phòng 7, lầu B, khu 3, khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy.

"Bác sĩ cho biết viện phí cho riêng vợ tôi là 60 triệu đồng để kịp thời phẫu thuật. Con gái tôi đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải theo dõi đặc biệt, chưa thể nói trước điều gì nên phía bệnh viện chưa thu tiền. Giờ tôi phải làm như thế nào đây khi tính mạng của vợ con tôi đang bị đe dọa, nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết", anh Huỳnh Chí Tâm (39 tuổi, chồng chị Loan) đau đớn cho biết.

Lời cầu cứu của người chồng, người cha bất hạnh

Vợ chồng chị Loan không có công ăn việc làm ổn định. Cuộc sống gia đình phụ thuộc việc làm thuê làm mướn của anh Tâm. Ai thuê làm cỏ, cuốc đất, chặt keo, tỉa ngô, phụ hồ anh đều nhận làm. Chị Loan và Hiền đi bán trái cây ở ven đường. Người con trai đầu của gia đình đang đi nghĩa vụ quân sự. Sau Hiền còn 2 người em hiện đang đi học.

Chị Loan bị gãy nát 2 chân, tay trái sau vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Từ ngày gặp nạn, cả gia đình kéo nhau lên bệnh viện để túc trực, chăm sóc cho vợ con. Ai nấy đêu buồn bã, lo sợ về sức khỏe, tính mạng của hai người thân yêu nhất trong gia đình.

Để có số tiền hàng chục triệu đồng đóng viện phí, có gì quý giá trong nhà anh Tâm đều nhờ người thân ở quê bán sạch, chạy vạy vay mượn khắp nơi cũng chỉ được 30 triệu đồng, chưa đủ đóng viện phí cho người vợ.

Bác sĩ cho biết chị Loan dù gãy nát hai chân nhưng đầu may mắn không bị tổn thương. Riêng con gái chị thì chưa thể nói trước được điều gì, phải đợi đến khi tỉnh lại. Mà có hi vọng thì thời gian điều trị cũng rất lâu dài, chi phí rất tốn kém.

Hình ảnh chị Loan và con gái trước khi gặp nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Không biết nhìn đâu để tiếp tục vay mượn, anh Tâm cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. "Giờ gia đình tôi đến đường cùng rồi. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của mọi người để giúp vợ và con gái tôi có kinh phí chữa trị, vượt qua cơn hoạn nạn này", anh Tâm gạt nước mắt.

Ông Đặng Ba Triều (trưởng ấp Đông Thành) cho biết, vụ tai nạn khiến mẹ con chị Loan bị thương rất nặng, chưa thể nói trước được điều gì. Kinh tế gia đình chị vốn khó khăn, đất đai không có, bươn chải bằng đủ nghề để kiếm sống. Giờ gặp nạn không biết họ phải xoay xở đâu kinh phí mà chữa trị. Chỉ mong mẹ con chị Loan cố gắng vượt qua hoạn nạn để sớm trở về với gia đình.