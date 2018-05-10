Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Đức Thuận (29 tuổi, ngụ thôn Cầm Nội, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Anh Thuận được chuẩn đoán bị chấn thương não, dập phổi, gãy xương sườn. Bác sỹ cho biết, hiện tại, anh Thuận vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật vì dập phổi nặng, sợ phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/5/2018, anh Thuận cùng một người bạn điều khiển xe tải băng qua đường sắt (thuộc địa phận thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe tải của anh tông vào đoàn tàu SE6 đang di chuyển theo hướng Nam- Bắc.

Chị Nguyễn Thị Phúc (chị họ của anh Thuận) buồn rầu cho biết: "Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ còn con nhỏ, không có việc làm, công việc lái xe của Thuận thì bấp bênh nên hơn một tháng nay, Thuận quyết định mượn sổ đỏ của bố mẹ, mang đi thế chấp ngân hàng, vay mượn thêm anh em để đầu tư mua chiếc xe tải cũ để làm ăn riêng. Cứ tưởng cuộc sống của gia đình em tôi sẽ dần thay đổi, nào ngờ lại gặp họa thế này".

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Cú tông mạnh khiến xe tải bị hất ra xa, chiếc xe biến dạng hoàn toàn. Anh Thuận cùng người bạn bị thương nặng, được người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện anh Thuận đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu chuyên sâu, tầng 6, bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba.

Gánh nặng nợ nần

Anh Thuận và chị Lê Thị Bích Hạnh (25 tuổi) kết hôn gần 3 năm và có một cô con gái gần 2 tuổi. Chị Hạnh vì con nhỏ, thường xuyên ốm đau nên không làm được gì có thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng tiền công anh Thuận nhận được từ nghề lái xe tải chở vật liệu xây dựng thuê. Công việc bấp bênh ngày làm ngày nghỉ nên đồng lương hàng tháng của anh Thuận cũng không ổn định.

"Nghĩ cứ đi làm thuê làm mướn cho người ta với đồng lương eo hẹp không đủ sống, chồng tôi quyết định mua ô tô tải để làm ăn riêng. Không một đồng vốn trong tay, chồng tôi mượn sổ đỏ, thế chấp ngôi nhà của bố mẹ để vay ngân hàng, vay mượn thêm anh em họ hàng để có số tiền 270 triệu đồng mua xe. Số tiền trên không đủ để mua xe mới nên anh quyết định mua xe cũ của người ta bán lại.

Chị Hạnh đau đớn kể lại sự việc - Ảnh: Hoàng Cát

Xe mới hoạt động được hơn một tháng, tiền vay chưa trả được đồng nào, lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ chồng lại gặp nạn nguy kịch như vậy nữa, tôi không biết xoay xở thế nào", chị Hạnh trải lòng trong nước mắt.

Được biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Thuận chưa có nhà riêng, vẫn ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ. Vụ tai nạn xảy ra khiến cuộc sống cả gia đình anh bị đảo lộn, chẳng biết nhìn đâu để tiếp tục vay mượn chữa trị cho anh. Chiếc xe tải vừa mua được hơn một tháng đã trở thành một đống sắt vụn, không còn cơ hội sửa sang.

Ông Nguyễn Lương Nghi (trưởng thôn Cầm Nội) cho biết, từ ngày tai nạn xảy ra, gia đình anh Thuận rơi vào cảnh hết sức khó khăn, nợ nần chồng chất. Anh Thuận lại bị thương rất nặng, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém.