Thảm cảnh gia đình thai phụ nguy kịch vì tai nạn giao thông

Xã hội 20/05/2018 15:22

Đang trên đường đi chặt mía thuê, chị Hòa không may gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị bị chấn thương nặng. Thai nhi 7 tháng trong bụng có nguy cơ bị dị tật đến 80%.

Nguy kịch vì tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13/5/2018. Trên đường đi chặt mía thuê, chị Nguyễn Thị Hòa (31 tuổi, ngụ thôn 4, xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) không may gặp tai nạn giao thông. Khi đang điều khiển xe máy trên đường thì chị bất ngờ bị chiếc xe máy chạy ngược chiều tông phải. Sau cú va chạm, chị Hòa ngã ra đường rồi tiếp tục tông vào một chiếc xe khác gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

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Chị Hòa bị tai nạn nguy kịch khi đang đi chặt mía thuê - Ảnh: Hoàng Cát

Cú tông mạnh khiến chị Hòa ngã ra đường, bất tỉnh tại chỗ. Chị được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy vết thương nạn nhân quá nặng, lại đang mang thai ở tháng thứ 7, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi, bác sĩ tuyến huyện gấp rút chuyển chị Hòa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Hòa được chuẩn đoán bị chấn thương nặng ở vùng mặt. Mắt trái bị hỏng hoàn toàn. Xương gò má và một phần bên hốc mắt trái bị vỡ. Dập gan, xương chậu bị tổn thương nặng. Đặc biệt, thai nhi 7 tháng đang mang trong bụng bị ảnh hưởng, nguy cơ dị tật chiếm 80%.

Sau một tuần điều trị, chị Hòa vẫn đang trong tình trạng mê sảng. Thai nhi vẫn đang được theo dõi đặc biệt. Gia đình quyết định chuyển chị Hòa vào Sài Gòn chữa trị nhưng sức khỏe quá yếu, mất máu nhiều, thở oxi, sợ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi trên đường đi nên vẫn để lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

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Chị Hòa bị hỏng mắt trái, thai nhi có nguy cơ dị tật đến 80% - Ảnh: Hoàng Cát

"Bác sĩ cho biết nguy cơ thai nhi dị tật do chấn thương sau vụ tai nạn là rất cao. Tuần tới, nếu sức khỏe của con gái tôi ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài. Không biết cháu tôi có cơ hội sống không nữa.

Con, cháu gặp họa thế này tôi chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ mong con cố gắng vượt qua hoạn nạn, mong cháu ngoại được bình an", bà Nguyễn Thị Kim Phượng (48 tuổi, mẹ chị Hòa) thở dài chia sẻ.

Thảm kịch gia đình

Chị Hòa cùng anh Lê Văn Dũng (38 tuổi) kết hôn đã gần 5 năm và có 2 đứa con (lớn 4 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Hiện chị đang mang thai đứa con thứ 3. Thu nhập chính trông chờ vào tiền công hàng ngày hai vợ chồng kiếm được từ việc làm thuê làm mướn. Ai thuê phụ hồ, cuốc cỏ, chặt mía thuê... họ đều nhận làm. Bình quân mỗi ngày như vậy họ nhận được khoản tiền công từ 140 đến 180 nghìn đồng/ngày. Thế nhưng, công việc bấp bênh ngày làm ngày nghỉ nên gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau.

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Hai đứa con thơ của vợ chồng chị Hòa - Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Dũng vốn là người đàn ông không được thông minh, nhanh nhẹn nên chị Hòa dù phận làm vợ nhưng là lao động chính trong gia đình. Một mình chị bươn chải ngược xuôi, cáng đáng tất cả việc lớn nhỏ.

Bà Võ Thị Bình (phó bí thư thôn 4) chia sẻ, "Hoàn cảnh gia đình chị Hòa thuộc hộ khó khăn trong xã. Vừa rồi, cơn bão số 12 đi qua đã cuốn luôn căn nhà cấp 4 của gia đình chị. Hiện chính quyền địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chị xây căn nhà nhỏ có chỗ trú nắng mưa. Đang xây dở thì chị Hoa gặp tai nạn nguy kịch, thai nhi cũng không biết cứu chữa được không".

Dù mang thai ở tháng thứ 7 nhưng vì cuộc sống gia đình, chị Hòa vẫn nai lưng đi làm thuê, mong trang trải được thức ăn qua ngày cho cả gia đình, tích góp trả nợ xây nhà. Không có tiền thuê thợ, anh Dũng ngày hai buổi ở nhà phụ hồ để đỡ phần chi phí. Nhưng rồi, nhà chưa kịp xây xong thì tai họa bất ngờ ập đến, gia đình chị rơi vào thảm kịch.

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Căn nhà đang xây dở của vợ chồng chị Hòa - Ảnh: Hoàng Cát

Từ ngày chị Hòa gặp nạn, người mẹ ruột cùng anh em nội ngoại hai bên luân phiên túc trực, chăm sóc. Nhà cách bệnh viện xa, lại còn hai con nhỏ, nheo nhóc ở nhà nên anh Dũng vừa chăm con, vừa chạy vạy khắp nơi lo tiền viện phí, thuốc thang cho vợ.

"Vì cuộc sống khó khăn nên dù bụng mang dạ chửa, vợ tôi cũng phải bươn chải ngược xuôi, lo toan cho gia đình. Giờ vợ gặp nạn, cha con tôi biết xoay xở như thế nào đây. Cầu trời khấn phật cho vợ con tôi tai qua nạn khỏi để trở về với gia đình, cùng tôi chăm sóc đàn con dại", anh Dũng chia sẻ trong nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm cho chị Hòa xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hòa, thôn 4, xã Ninh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ĐT của bà Phượng (mẹ chị Hòa): 0935982397. Hoặc STK của anh Nguyễn Văn Hiệp (em trai chị Hòa): 013866832272, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Nha Trang- Khánh Hòa.

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