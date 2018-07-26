Vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra vào trưa ngày 21/7. Anh Nguyễn Hoài Phong (37 tuổi, ngụ thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là thợ cơ khí, làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Giờ nghỉ trưa, thay vì nghỉ ngơi để chiều tiếp tục công việc thì anh Phong lại tranh thủ đi làm thêm, kiếm thu nhập.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc, chạy đến ứng cứu kịp thời. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt thì cơ thể của anh Phong cũng bị cháy đen, nằm bất động.

Khi đang hàn xe bồn cho một khách hàng thì bất ngờ chiếc xe phát nổ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội táp vào người anh Phong khiến nạn nhân bị thiêu cháy như ngọn đuốc sống.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu rồi gấp rút chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Qua thăm khám, bác sỹ kết luận anh Phong bị nặng nhất là hai chân, vùng mặt, ngực.

Đôi chân anh Phong bị bỏng rất nặng, có nguy cơ bị cắt bỏ - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngày 22/7, anh Phong được tiến hành phẫu thuật. Bác sỹ cho biết, hiện anh Phong đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi chân bị bỏng quá nặng, nguy cơ hoại tử rất cao, rất có khả năng phải cắt bỏ.

Hiện anh Phong đang được vợ và em trai túc trực, chăm sóc tại khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Thảm kịch gia đình

Anh Phong và vợ là chị Lê Thị Luyến (37 tuổi) có hai người con. Đứa lớn 13 tuổi, hết hè này lên lớp 8. Đứa nhỏ 8 tuổi, hết hè này lên lớp 3. Chị Luyến vốn mắc phải bệnh tim nên không có khả năng lao động. Hàng ngày, chị ở nhà chăm sóc con và phụ trông trẻ ở một nhóm trông giữ trẻ tự phát ngay tại địa phương. Đồng lương chị nhận được hàng ngày chỉ đủ chi tiêu bữa ăn gia đình một cách tằn tiện.

Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào tiền công của anh Phong nhận được từ nghề cơ khí. Để đảm bảo cuộc sống cho vợ con, ngoài giờ làm, anh Phong thường tranh thủ giờ nghỉ trưa, buổi tối để làm thêm bên ngoài kiếm thu nhập. Trong lúc làm việc thì vụ tai nạn đang tiếc xảy ra.

Mẹ già và hai con nhỏ của anh Phong ở quê đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh Phong - Ảnh: Gia đình cung cấp

Được biết, anh Phong làm thuê cho một xưởng cơ khí tư nhân nên không có bảo hiểm. Từ ngày nhập viện đến nay, anh không được hưởng bất kỳ loại bảo hiểm nào. Để có hàng chục triệu đồng trang trải phẫu thuật, viện phí, gia đình anh Phong phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được.

"Thời gian điều trị của chồng tôi còn rất lâu dài, chi phí tốn kém trong khi gia đình thì quá nghèo khó. Tôi giờ đang lo không biết nhìn vào đâu để vay mượn tiếp tục cứu chồng đây. Chỉ mong bác sỹ cố gắng cứu lấy đôi chân cho anh ấy. Tôi thì bệnh tật, con thơ dại đang tuổi ăn tuổi học, chồng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Nếu chẳng may đôi chân anh ấy không giữ được thì gia đình tôi biết sẽ sống như thế nào đây", chị Luyến khóc nghẹn.

Nghe tin anh Phong gặp nạn, người em trai là Nguyễn Hữu Nam đang làm thuê ở miền Nam cũng gấp rút lên bệnh viện lo cho anh. Anh Nam cho biết, bố mẹ anh đã li hôn gần chục năm. Sau li hôn, mẹ vào miền Nam bán vé số kiếm sống. Bố cũng có cuộc sống riêng ở xa, ít khi về thăm con cái. Ngày anh Phong gặp nạn, người mẹ cũng lặn lội quay về chăm sóc hai cháu nội để con dâu an tâm chăm sóc cho con trai.

"Vợ bệnh, con thơ nên anh trai tôi là lao động duy nhất trong gia đình. Giờ nếu đôi chân anh phải cắt bỏ thì tương lai hai đứa cháu tôi cũng mịt mù", anh Nam thở dài chia sẻ.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho anh Phong xin vui lòng gửi về địa chỉ, anh Nguyễn Hoài Phong, thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hoặc STK của anh Nguyễn Hữu Nam (em trai anh Phong): 050072909922, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Khánh Hòa, ĐT: 0886888287