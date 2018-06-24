Buổi chiều định mệnh của cặp vợ chồng cùng bị ngọn lửa thiêu sống khi đang làm việc

Xã hội 24/06/2018 13:59

Khi đang pha hỗn hợp xăng vào sơn để chuẩn bị sơn cổng cho khách thì bất ngờ bình sơn phát nổ. Lửa bốc cháy bén vào người vợ chồng chị Lý khiến cả hai bị bỏng nguy kịch.

Buổi chiều định mệnh

Đã 20 ngày cùng chồng gồng mình giành giật sự sống trong bệnh viện sau một vụ bỏng xăng, cả hai vợ chồng chị Lê Thị Lý (26 tuổi) và anh Huỳnh Văn Thương (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch. Những vết bỏng trên người cặp vợ chồng bất hạnh đang trong quá trình ra da non nên lúc nào cũng có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

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Chị Lý đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi chân vẫn còn bị thương rất nặng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 4/6/2018, anh Thương là thợ cơ khí. Khi đang pha hỗn hợp xăng, sơn vào bình để chuẩn bị sơn cổng cho khách thì bất ngờ bình sơn phát nổ. Lửa từ bình sơn bốc cháy dữ dội, bén vào người anh Thương rực cháy, khiến anh quằn quại như ngọn đuốc sống.

Thấy vậy, chị Lý liền bất chấp nguy hiểm, lao vào cứu chồng nhưng cả hai đều bị ngọn lửa thiêu sống.

Nghe tiếng gào thét thất thanh, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hiện trường, tìm cách dập lửa, cứu nạn nhân. Khi ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc cơ thể của hai vợ chồng chị Lý đã cháy đen, nằm quằn quại.

Hai nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì bỏng quá nặng, nguy hiểm đến tính mạng nên ngay trong đêm, họ được chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sỹ chuẩn đoán chị Lý bị bỏng 69% cơ thể, diện tích rộng, vết bỏng sâu, sự sống rất mong manh. Anh Thương bị bỏng 50% cơ thể, dù nhẹ hơn vợ nhưng chưa thể nói trước điều gì.

Sau 20 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, vợ chồng chị Lý may mắn giành lại được sự sống. Hiện chị Lý đang được chăm sóc tại phòng số 1, anh Thương phòng số 4, lầu 4, khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Kiệt quệ vì tai ương

Vợ chồng chị Lý kết hôn được gần 6 năm và có một cô con gái nay lên 5 tuổi. Nhiều năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng dắt díu nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Một năm trở lại đây, tích góp được một chút vốn liếng, bố mẹ chồng bàn bạc, họ quyết định về quê xây căn nhà nhỏ để lập nghiệp.

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Sức khỏe anh Thương đang dần phục hồi - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Vợ chồng em tôi mới về quê được một năm nay. Bao nhiêu vốn liếng chúng dồn hết xây nhà, phải vay mượn thêm hàng trăm triệu đồng mới đủ. Nhà ở chưa được bao lâu, nợ nần chưa trả được đồng nào thì vợ chồng nó gặp nạn", chị Lê Thị Công (chị gái chị Lý) thở dài cho biết.

Được biết, sau ngày trở về quê, cuộc sống gia đình chị Lý phụ thuộc vào nghề cơ khí của chồng. Chị Lý ở nhà nội trợ, chăm con và phụ giúp công việc của chồng lúc cần thiết.

Ngày gặp nạn, cả hai vợ chồng không có ai được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào. Chỉ tính riêng tiền viện phí, thuốc thang đã tiêu tốn 230 triệu đồng. Để có số tiền này, người thân phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được. Bác sỹ cho biết dù sức khỏe của vợ chồng chị Lý dần ổn định nhưng thời gian điều trị còn rất lâu dài, chi phí tốn kém.

"Đôi chân em gái tôi còn bị thương rất nặng, thời gian nằm viện điều trị sẽ kéo dài hơn chồng. Thế nhưng, giờ gia đình đã hết khả năng vay mượn rồi. Tôi sợ chúng sẽ phải xuất viện giữa chừng vì không tiền chữa trị", chị Công chia sẻ thêm.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho vợ chồng chị Lý xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Lê Thị Lý, ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Hoặc số TK của chị Công (chị gái chị Lý): 76110000348558, ngân hàng BIDV, chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, ĐT: 01676911827.

 

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