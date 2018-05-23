Nổ bình gas mini, thai phụ và con gái 15 tháng tuổi bốc cháy như ngọn đuốc sống

Xã hội 23/05/2018 17:12

Đang nấu cơm trưa thì bình gas bị rò rỉ, bén lửa sang 3 bình gas mini đặt bên cạnh dẫn đến phát nổ. Chị Vân ôm con chạy không kịp nên bị ngọn lửa táp vào người, bùng cháy như ngọn đuốc sống.

Hai mẹ con biến thành ngọn đuốc sống

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa ngày 15/5/2018. Chị Trần Thị Thanh Vân (29 tuổi, ngụ tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vừa bế con gái nhỏ là Nguyễn Ngọc Khánh Thy (15 tháng tuổi) vừa nấu cơm trưa. Khi đang nấu thức ăn trên bếp gas lớn thì không may bình gas bị rò rỉ, bắt lửa rồi bén sang 3 bình gas mini để sát bên cạnh.

Nổ bình gas mini, thai phụ và con gái 15 tháng tuổi bốc cháy như ngọn đuốc sống - Ảnh 1
Bé Thy bị bỏng 42% cơ thể - Ảnh: Gia đình cung cấp

Thấy vậy, chị Vân bế con vùng chạy ra ngoài nhưng không kịp. Mẹ con chị bị ngọn lửa táp vào người, bùng cháy như hai ngọn đuốc sống.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã kịp thời chạy đến, dập lửa rồi nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nhận thấy vết thương của hai mẹ con rất nặng, thai phụ lại đang mang thai đứa con thứ 3 vừa 4 tháng tuổi, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ lẫn con, ngay sáng hôm sau, chị Vân được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sỹ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng 56% cơ thể, nặng nhất phần bụng, ngực, chân, tay. Thai nhi may mắn chưa bị ảnh hưởng nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi đặc biệt. Sau nhiều ngày hôn mê, chị Vân đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Hiện chị đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 1, lầu 4, khoa bỏng và chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy.

Nổ bình gas mini, thai phụ và con gái 15 tháng tuổi bốc cháy như ngọn đuốc sống - Ảnh 2
Chị Vân đang mang thai 4 tháng, bị bỏng 56% cơ thể - Ảnh: Gia đình cung cấp

Cùng ngày, bé Thy được chuyển xuống bệnh viện Nhi Đồng 2. Cháu bé được chẩn đoán bị bỏng 42% cơ thể, nặng nhất phần đầu, mặt, vai, tay và chân. Sau 9 ngày điều trị, bé Thy đã tỉnh lại, có thể uống được chút sữa. Bác sỹ cho biết, hiện tại, bệnh nhi đang trong tình trạng nhiễm trùng máu nên thường xuyên bị sốt. Nặng nhất là vết thương ở vai, dù bỏng diện nhỏ nhưng sâu dẫn đến nhiễm trung. Cháu bé đang được chăm sóc tại phòng cách ly, khu bỏng, khoa bỏng, bệnh viện Nhi Đồng 2.

Thảm kịch gia đình

Đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày vợ con gặp nạn, anh Nguyễn Ngọc Quốc (32 tuổi, chồng chị Vân) cố nén nỗi đau để ngày đêm chạy tới chạy lui qua hai bệnh viện để chăm sóc vợ con. Phải lo vay mượn để đóng viện phí, trang trải chi tiêu trong thời gian dài điều trị, khuôn mặt anh bơ phờ, mệt mỏi vì mất ăn mất ngủ nhưng anh vẫn luôn cố gắng đứng vững để làm chỗ dựa cho gia đình.

Anh Quốc cho biết, tại thời điểm gặp nạn, anh đang đi làm. Ở nhà ngoài chị Vân và bé Thy còn một cô con gái lớn hiện đang học lớp 1. Vì cháu bé ngồi xem tivi ở nhà trên nên may mắn thoát nạn.

Nổ bình gas mini, thai phụ và con gái 15 tháng tuổi bốc cháy như ngọn đuốc sống - Ảnh 3
Hiện bé Thy đang bị nhiễm trùng máu, thường xuyên lên cơn sốt - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng anh Quốc có hai cô con gái. Hiện chị Vân đang mang thai đứa thứ 3. Anh Quốc làm nghề lái xe tải chở hàng hóa. Người vợ ở nhà nội trợ, đưa đón con học hành và chăn nuôi lợn. Cuộc sống gia đình cứ vậy bình yên trôi đi cho đến ngày tai họa ập đến.

"Nhìn vợ con gồng mình chống chọi đau đớn mà lòng tôi thắt lại. Giờ tôi cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ trông chờ vào đội ngũ y bác sỹ, mong hãy cứu giúp vợ con tôi tai qua nạn khỏi. Rồi còn đứa con đang dần hình thành trong bụng vợ nữa. Hi vọng vợ con tôi sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này để sớm trở về nhà", anh Quốc nghẹn lời.

Được biết, trong thời gian điều trị, chị Vân được bố chồng túc trực, chăm sóc. Bé Thy được bà nội chăm nom. Anh Quốc chạy đi chạy lại lo toan các thủ tục cần thiết. Bác sỹ cho biết, dù tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian điều trị của mẹ con chị Vân rất lâu dài, chi phí tốn kém.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả, xin vui lòng liên hệ: 

Anh Quốc (bố bé Thy), số điện thoại: 0986501504

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