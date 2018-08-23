Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Thảm kịch hôn nhân của người phụ nữ hai đời chồng

Xã hội 23/08/2018 09:45

Gần 6 năm sau cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, chị H. quyết định tái hôn với Dũng. Chỉ một năm sau đó, 3 mẹ con lại bị Dũng tẩm xăng thiêu sống khiến hai đứa con tử vong, chị H. nguy kịch.

Trước khi đến với Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi) chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, ngụ tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã có một đời chồng và có hai cô con gái riêng. Năm 2011, hai vợ chồng làm ăn thua lỗ dẫn đến vỡ nợ. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, vợ chồng chị H. quyết định ly hôn. Gia đình tan vỡ, chị H. tay trắng dắt hai con vào Đồng Nai làm thuê kiếm sống.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Thảm kịch hôn nhân của người phụ nữ hai đời chồng - Ảnh 1
Hai con gái của chị H. đã tử vong sau khi bị chồng tẩm xăng thiêu sống - Ảnh: Gia đình cung cấp

Năm 2017, chị H. và Dũng gặp nhau, hai người nảy sinh tình cảm và tiến đến hôn nhân. Sau khi cưới, Dũng dọn về sống chung với 3 mẹ con chị H. trong phòng trọ. Dũng quê ở Tuyên Quang, chưa một lần lập gia đình, vào Đồng Nai làm công nhân đã nhiều năm.

Ngày chị H. quyết định tái hôn, ai cũng mong 3 mẹ con chị sẽ có một mái ấm gia đình trọn vẹn, bù đắp những thiệt thòi, mất mát mà trước đây họ từng phải gánh chịu. Chẳng ai ngờ, cũng từ đây, cuộc sống của mẹ con chị H. là chuỗi ngày sống trong bi kịch.

Hai tháng trước, chị H. dắt hai con bỏ đi thuê phòng trọ khác ở và sống li hôn với Dũng. Sau nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Dũng đã ra tay một cách tàn độc, cướp đi mạng sống hai đứa con riêng của vợ.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Thảm kịch hôn nhân của người phụ nữ hai đời chồng - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: Gia đình cung cấp

Rạng sáng ngày 20/8, Dũng mua một can xăng tìm đến phòng trọ của vợ. Vì cổng còn khóa nên đối tượng đã trèo tường lẻn vào bên trong. Khi thấy chị H. Dũng đã túm tóc lôi vào trong phòng rồi khống chế, tưới xăng lên người vợ. Thấy vậy, hai đứa con riêng của chị H. là Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) hoảng sợ định chạy ra ngoài cầu cứu liền bị Dũng chặn lại, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bén nhanh, bùng cháy dữ dội khiến 3 mẹ con chị H. quằn quại như ngọn đuốc sống.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng, hai cháu L. và N. đã tử vong. Chị H. bị bỏng đến 60% cơ thể, hiện đang được điều trị tại khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 22/8, thi thể của hai nạn nhân xấu số được gia đình hỏa táng rồi đưa tro cốt trở về quê nhà ở Hà Nội.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Thảm kịch hôn nhân của người phụ nữ hai đời chồng - Ảnh 3
Chị H. bị bỏng đến 60% cơ thể sau khi bị chồng tẩm xăng thiêu sống - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Tỉnh lại em tôi luôn miệng hỏi thăm hai con nhưng gia đình chưa dám cho biết là chúng đã mất. Tôi nói dối hai đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ, hiện người thân đã đưa về Hà Nội chăm sóc. Không biết sau này, khi biêt sự thật em có sống nổi không", chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, chị gái chị H.) đau đớn chia sẻ.

Bác sỹ cho biết chị H. bị bỏng nặng, có những vết thương sâu, cần phải phẫu thuật. Thế nhưng, vì sức khỏe còn yếu, sốt liên tục nên ca phẫu thuật dự tính sẽ được tiến hành vào thứ 2 tuần tới.

Mọi giúp đỡ cho chị H. xin vui lòng liên hệ qua SĐT chị Nguyễn Thị Lan (chị gái chị H.): 0966865253 hoặc STK của chị Lan: 0021000421376, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ

Dù mẹ tái hôn chưa đầy một năm nhưng L. và N. thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha dượng cãi cọ, đánh đập mẹ. Chẳng ai ngờ hai đứa trẻ bất hạnh lại có ngày phải chết dưới bàn tay tàn độc của người cha dượng.

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