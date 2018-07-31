Bi kịch từ cuộc hôn nhân 'đũa lệch' của người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu

Xã hội 31/07/2018 18:50

Mãi đến năm 33 tuổi, chị Minh mới quyết định nên duyên với người đàn ông kém hơn 7 tuổi. 9 năm nên nghĩa vợ chồng nhưng có đến 7 năm chị phải sống ly thân, ôm con bỏ về nhà ngoại. Đau đớn hơn, sau ngày ly hôn, chị phát hiện mình bị ung thư máu.

Bi kịch hôn nhân "đũa lệch"

Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sức khỏe kiệt quệ nhưng chị Nguyễn Thị Minh (44 tuổi, ngụ khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) vẫn canh cánh nỗi lo khi nghĩ về tương lai của hai đứa con thơ dại. Chị mệt mỏi ngồi trên giường, dáng người khắc khổ, da xanh xao, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhòa lệ nhắc lại cuộc đời bất hạnh của mình.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân 'đũa lệch' của người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 1
Chị Minh bên hai đứa con thơ dại - Ảnh: Thúy Hằng

Chị là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em. Vật lộn với cuộc sống làm thuê nên mãi khi trở thành gái quá lứa lỡ thì, cha mẹ hối thúc, chị mới nghĩ đến việc lập gia đình. 33 tuổi, chị quyết định nên duyên vợ chồng với một thanh niên cùng làng ít hơn 7 tuổi. Cuộc hôn nhân "đũa lệch" bị mọi người ra sức ngăn cản. Họ cho rằng giữa hai người chênh lệch nhau quá nhiều về tuổi tác, sợ khi về chung sống sẽ khó hòa hợp. Thế nhưng, vì tình yêu, chị bất chấp.

Cưới nhau được 2 năm, con trai đầu lòng mới hơn một tuổi thì vợ chồng chị Minh thương xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đánh đập nhau. Buồn chán, chị ôm con bỏ về nhà ngoại, quyết định ly thân với chồng.

"Mãi đến tận 7 năm sau, khi con trai đã 9 tuổi, chồng tôi quay lại xin níu kéo tình cảm, hứa hẹn đủ điều. Tôi vẫn còn yêu chồng, thương con nên quyết định hòa hợp. Về lại nhà chồng chưa được bao lâu thì tôi mang thai đứa con thứ 2. Bác sỹ kết luận thai thấp, cần nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng nên tôi lại xin về nhà mẹ ruột dưỡng thai.

Sinh con được một năm thì tôi và chồng ly hôn vì nhận ra không thể hòa hợp lại được với nhau. Sau khi ký vào đơn, anh ta bỏ đi biệt tích. Ngày ra tòa chỉ có mình tôi nhưng tòa vẫn giải quyết ly hôn. Con cái chia mỗi người nuôi mỗi đứa, chồng nuôi đứa lớn, tôi nuôi đứa nhỏ. Thế nhưng, chồng biền biệt, xa con không đành, tôi tay dắt tay bồng con về nhà ngoại", chị Minh kể lại.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân 'đũa lệch' của người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 2
Gia đình chị Minh thuộc hộ nghèo trong xã - Ảnh: Thúy Hằng

Cha mẹ đã ngoài 70. Cha lại tàn tật ở chân, không thể lao động, chị Minh trở thành trụ cột trong gia đình, vừa phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc hai đứa con thơ. Chị bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê gì, chị làm nấy, từ phụ hồ, bưng bê, phu gạch, cấy lúa, miễn có thu nhập, trang trải cuộc sống.

Trái ngang thay, ly hôn chồng được gần 6 tháng thì chị phát hiện bị ung thư máu. "Án tử" treo trên đầu khiến người phụ nữ bất hạnh gục ngã.

Nước mắt người mẹ

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe ngày càng kiệt quệ không thể lao động như trước. Hai đứa con còn quá nhỏ dại, bố lại bị tàn tật, gánh nặng đè lên vai người mẹ đã 72 tuổi. Bà Đậu Thị Xuân (mẹ chị Minh) dù tuổi già sức yếu nhưng hai năm nay trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân 'đũa lệch' của người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 3
Bà Xuân là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình, chồng tàn tật, con ung thư, hai đứa cháu ngoại thơ dại - Ảnh: Thúy Hằng

Hoàn cảnh nghèo khó, kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng, bà Xuân hàng ngày phải đi phu gạch (táp lô) để kiếm thu nhập, trang trải bữa ăn cho cả gia đình. Những ngày mưa gió không có việc làm, bà lại ra đồng mò cua bắt ốc, cải thiện bữa ăn. 3 người con của bà Xuân đã lập gia đình, cũng nghèo khó nên không thể phụ giúp được gì nhiều. Không tiền chữa trị, chị Minh chỉ biết nằm nhà chấp nhận số phận.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân 'đũa lệch' của người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 4
Căn nhà bà Xuân, nơi 3 mẹ con chị Minh đang ở - Ảnh: Thúy Hằng

"Tôi chỉ biết ở cạnh hai con ngày nào hay ngày ấy. Dù không thể làm được gì nhưng tôi vẫn ước được sống bên con, nhìn chúng lớn lên từng ngày. Chúng còn quá thơ dại, tôi nhắm mắt sao đành", chị Minh khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Minh xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Nguyễn Thị Minh, khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01668.379.861, hoặc STK của chị Minh: 3624205210004, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai.

 

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