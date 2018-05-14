Nước mắt của người phụ nữ từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư để được sống bên đàn con thơ

Xã hội 14/05/2018 18:52

Sinh con được 5 tháng thì chị Hương phát hiện mình bị ung thư sàng hàm. Khi phát hiện thì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn vào phổi. Không tiền chữa trị, chị đành trở về giành giật sự sống từng ngày để được sống bên cạnh 3 đứa con thơ dại.

Nước mắt số phận

Sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư sàng hàm, cơ thể chị Phạm Thị Hương (27 tuổi, ngụ thôn 16, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã thân tàn ma dại. Giờ đây, chị chỉ ngồi một chỗ, hơi thở nặng nhọc. Toàn cơ thể chị phù nề, trắng bệch, da căng giãn, nứt nẻ từng đường như vết dao chém, trông rất đáng sợ. Trên khuôn mặt xuất hiện nhiều khối u lớn nhỏ. Đặc biệt có một khối u lớn chèn giữa mũi khiến cho việc hít thở của chị gặp nhiều khó khăn. Những lúc đuối sức, bệnh nặng, máu từ hai khe mũi chảy ra rất nhiều.

Nước mắt của người phụ nữ từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư để được sống bên đàn con thơ - Ảnh 1
Cơ thể chị Hương phù nề, nổi hạch sau một năm chống chọi với ung thư - Ảnh: Hoàng Cát

"Mấy tháng gần đây, dù không thể ăn uống, ít ngủ vì đau đớn nhưng cơ thể tôi tăng cân vùn vụt. Bình quân mỗi tháng tôi tăng 4 đến 5kg. Cơ thể sưng phù, rất khó vận động. Bây giờ chỉ ngồi một chỗ để thở, để ăn và nhìn đàn con thôi, tôi cũng thấy mệt rồi. Tôi sợ mình không sống được bao nhiêu ngày nữa", chị Hương đau đớn.

Hơn một năm trước, khi mang thai đứa con thứ 3 ở tháng thứ 6, chị Hương phát hiện thường xuyên chảy máu mũi, cơ thể mệt mỏi, chán ăn. Nghĩ trong kỳ mang thai, ăn uống không đủ chất, làm việc quá sức mới như vậy nên chị không đi thăm khám. Thai càng lớn, máu ở mũi chảy càng nhiều, mọi người khuyên chị đến bệnh viện thăm khám. Dù ít nhiều nghi ngờ mình mắc trọng bệnh nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, chị không đi khám, không lấy thuốc điều trị.

Con trai chào đời được 5 tháng, nhận thấy bệnh tình ngày càng trầm trọng, chị vay mượn tiền bạc nhờ chồng đưa ra bệnh viện Tai mũi họng trung ương thăm khám. Trời đất như sụp xuống khi bác sỹ kết luận chị mắc bệnh ung thư. Như không tin những gì đã nghe là sự thật, ngay trong ngày, họ lại dẫn nhau qua bệnh viện ung bướu. Kết quả vẫn như cũ, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, di chứng vào phổi. Bác sỹ cho biết không thể can thiệp bằng phẫu thuật được nữa.

Nước mắt của người phụ nữ từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư để được sống bên đàn con thơ - Ảnh 2
Mũi chị Hương nỗi hạch, chảy máu thường xuyên - Ảnh: Hoàng Cát

"Không có tiền nhưng vẫn sợ chết, tôi đành vay mượn tiền bạc ra lại Hà Nội để xạ trị. Thế nhưng, nằm viện được hơn một tháng, tiền cạn kiệt, tôi đành trở về tìm mua thuốc Nam uống cầm chừng sự sống. Đến nay, ngay cả tiền mua thuốc tôi cũng không thể tiếp tục xoay xở", chị đau xót.

Khát vọng sống

Ông Vũ Thanh Tùng (trưởng thôn 16) cho biết, chị Hương mới sinh con đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống hết sức khó khăn, 5 người trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Anh Bùi Ngọc Thực (29 tuổi, chồng chị Hương) trước đây làm thêm nghề thợ mộc gần nhà. Thế nhưng, trong một vụ tai nạn lao động, tay anh Phực phải tháo bỏ 3 ngón. Từ đó, anh bỏ hẳn nghề.

Nước mắt của người phụ nữ từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư để được sống bên đàn con thơ - Ảnh 3
Đàn con của chị Hương thì đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 15 tháng tuổi - Ảnh: Hoàng Cát

Chị Hương quê ở Thanh Hóa. Mới 17 tuổi, chị đã kết hôn rồi làm mẹ. Chị sinh được 3 cô con gái, đứa lớn nhất nay đã 10 tuổi, học lớp 4. Đứa nhỏ nhất mới 15 tháng tuổi.

Đau đớn hơn, cô con gái út của chị là Bùi Ngọc Mai sinh ra chưa được bao lâu thì phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tật, đau ốm khiến gia đình người phụ nữ này rơi vào cảnh kiệt quệ. Con gái mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị.

Nước mắt của người phụ nữ từng ngày chiến đấu với bệnh ung thư để được sống bên đàn con thơ - Ảnh 4
Chị Hương đang cố giành giật sự sống từng ngày để được bên đàn con thơ - Ảnh: Hoàng Cát

Chị Hương đau ốm, không đủ sức chăm lo cho đàn con nên nhiều tháng nay, hai đứa lớn chị nhờ ông bà nội phụ chăm sóc. Đứa nhỏ nhất bỏ bú từ lúc 5 tháng tuổi, được gửi về cho bà ngoại ở Thanh Hóa chăm sóc.

"Nghĩ đến tương lai của đàn con lúc nào là lòng tôi thắt lại. Giờ tôi làm thế nào để tiếp tục được sống bên đàn con đây? Chúng còn thơ dại lại bệnh tật thế này sao đã phải gánh chịu bất hạnh", chị Hương gạt nước mắt trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin gửi về:

Chị Hương, số điện thoại: 0982.602.713

Số tài khoản anh Bùi Ngọc Thực (chồng chị Hương): 2905205084500, ngân hàng Agribank, chi nhánh Lý Nhân, Hà Nam.

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Hành trình giành giật sự sống cho con trai bị não úng thủy của cặp vợ chồng bất hạnh

Mới một tuổi, Quý đã phải gánh chịu bất hạnh vì căn bệnh não úng thủy. Để giành lại cơ hội sống cho con, cặp vợ chồng trẻ đã vay mượn khắp nơi để có hàng tỉ đồng đưa con sang Singapore chữa trị.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh bi đát hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày