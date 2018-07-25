Anh Hà Thế Văn (31 tuổi, ngụ xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là con út và là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Mẹ sớm qua đời vì bị tai biến, để lại người cha gánh nặng đàn con thơ. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn , 4 chị em Văn không được ăn học đến nơi đến chốn. 3 người chị gái lần lượt lấy chồng và có cuộc sống riêng.

Để cứu con trai, ông Hà Thế Vượng (58 tuổi, bố anh Văn) đã bán tài sản lớn nhất là con trâu để chạy chữa cho con. Tiền dần cạn kiệt nhưng bệnh tình của anh Văn lại ngày càng nặng. Không chấp nhận để con đầu hàng số phận, những thứ có giá trị trong nhà như chiếc xe máy, ti vi, thậm chí đàn gà chưa kịp lớn cũng phải bán đi, vay mượn thêm anh em họ hàng, ngân hàng, nặng lãi để tiếp tục chạy thận cho con hàng tháng.

Vừa đến tuổi lao động, anh Văn xa nhà vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Năm 20 tuổi, anh phát hiện cơ thể có những biểu hiện bất thường, sút cân liên tục, người mệt mỏi, chán ăn dẫn đến kiệt sức. Khi không còn khả năng tiếp tục làm việc, anh xin nghỉ việc tại công ty, về quê để thăm khám, điều trị. Trời đất như sụp xuống khi anh nghe bác sỹ kết luận bị suy thận nặng.

Ông Vượng phát hiện bị ung thư phổi đã 3 năm nay - Ảnh: Thúy Hằng

Sau hàng chục năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của anh Văn hoàn toàn thay đổi. Từ một thanh niên khỏe mạnh, giờ đây, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn quanh nhà với những bước đi mệt mỏi, nói không thành lời. Da trên cơ thể bủng beo, chảy sệ, trắng bệch. Khuôn mặt sưng phù, đôi mắt lồi hết ra ngoài, đục ngầu, mái tóc vàng khè, rụng gần hết.

"Cũng vì bệnh tật hành hạ nên tôi không thể lập gia đình mà còn trở thành gánh nặng cho cha. Nhiều lúc chán đời, nghĩ quẩn, tôi nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho mình, để cha bớt cực khổ nhưng lại không đành", anh Văn thở dài chia sẻ.

Gia đình ông Vượng thuộc hộ nghèo của xã - Ảnh: Thúy Hằng

Thương cảm số phận ông Vượng một thân một mình bươn chải ngược xuôi, quanh năm suốt tháng đưa con đi bệnh viện, nhiều người thân khuyên ông đi thêm bước nữa để có người chung vai chia sẻ những nhọc nhằn. Ông Vượng sau đó tái hôn với người phụ nữ làng bên và sinh thêm hai cô con gái (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi).

Thảm cảnh gia đình

Năm 2015, ông Vượng thường xuyên đau yếu, khó thở, người thân đưa đi thăm khám thì được kết luận bị ung thư phổi. Khó khăn chưa qua thì tai ương tiếp tục giáng xuống, "án tử" treo trên đầu nhưng dường như người cha bất hạnh này không mấy quan tâm. Điều ông lo lắng nhất là khi nằm xuống, lấy ai chăm sóc, chạy chữa cho con trai bệnh tật.

Anh Văn cho biết, hiện tại gia đình không còn khả năng vay mượn, hai bố con đành chấp nhận chờ chết - Ảnh: Thúy Hằng

Thời gian đầu, còn chút sức khỏe nhưng ông không chịu nghỉ ngơi, chữa trị mà vẫn nai lưng làm thuê làm mướn khắp nơi. Ai thuê cày đồng, cuốc đất, phụ hồ ông đều nhận làm. Nay sức cùng lực kiệt, ông chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Gia đình 3 người con gái đều khó khăn, dù đã cố gắng chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ cho bố con ông Vượng cầm cự một thời gian ngắn. Hiện không còn khả năng để tiếp tục vay mượn chữa trị, họ chỉ biết luân phiên nằm viện nhờ cái thẻ bảo hiểm y tế để cầm cự sự sống. Nhìn con trai bị suy thận khó nhọc đút cho người cha già mắc bệnh ung thư những thìa sữa loãng, chẳng ai cầm nổi nước mắt.

Ông Vượng định bán căn nhà để chữa bệnh cho con nhưng sợ cả gia đình không có nơi nào để ở - Ảnh: Thúy Hằng

"Tôi già rồi, sống chết cũng không quan trọng nữa, chỉ thương con trai, đời còn dài mà tương lai mờ mịt quá. Hai đứa con gái của tôi với người vợ sau vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Tôi sợ chúng phải thất học giữa chừng. Tôi định bán luôn ngôi nhà đang ở để chạy chữa cho con, nhưng bán đi rồi cả gia đình tôi biết ở đâu bây giờ", ông Vượng khóc nghẹn.

Hoàn cảnh của gia đình ông Vượng đang cần lắm sự chung tay chia sẻ của độc giả xa gần.

Mọi đóng góp hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Hà Thế Văn, xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01683.929.225, hoặc STK của anh Văn: 0101001196697, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An.