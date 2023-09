Không đành nhìn con chết dần chết mòn vì bệnh tật, vợ chồng chị Hương ôm con khắp các bệnh viện lớn nhỏ, các thầy lang để cầu cứu. Hễ nghe ai mách chỗ nào có phương thuốc hay, họ đều ôm con đi, bất kể nắng mưa, xa xôi cách trở thế nào. Thế nhưng, chữa trị được một thời gian, họ lại bất lực ôm con về nhà vì không còn khả năng vay mượn, bệnh tình không thuyên giảm.

Tương lai mịt mờ

Vợ chồng chị Hương làm công nhân cho một công ty may mặc gần nhà. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Hương nghỉ hẳn công việc để có thời gian chăm sóc con. Anh Ánh cũng xin nhận hàng về nhà may để có thời gian phụ vợ. Bình quân mỗi tháng may mắn lắm anh cũng chỉ kiếm được 3 triệu đồng tiền công. Làm được đồng nào, hai vợ chồng vun vén, vay mượn thêm để đưa con đi chữa trị. Khi hết tiền họ lại ôm con trở về. Cứ như vậy suốt hơn một năm qua, cuộc sống của cặp vợ chồng bất hạnh kéo dài trong nỗi bất an, lo lắng, mất ăn mất ngủ vì con.

Căn bệnh khiến toàn thân đứa trẻ bong tróc, tứa máu, dính bết vào nhau - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể bé Linh ngày càng héo hon, yếu ớt. Đã 16 tháng nhưng cháu bé chỉ nặng hơn 7kg. Toàn thân đứa trẻ bong tróc hết lớp này sang lớp khác, tùa lại, dính bết vào nhau. Gánh chịu đau đớn khiến khuôn mặt cháu bé lúc nào cũng buồn bã, nhăn nhó, mắt ngấn lệ, nhìn vào ai cũng xót xa. Đó là chưa kể những lúc bị nhiễm trùng, đứa trẻ vật vã với những cơn sốt cao, kéo dài, người lịm dần vì đuối sức.

Dù chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình bé Linh ngày càng nặng - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Một tuần nay nghe tin phòng khám đông y tại Sài Gòn có khả năng chữa trị căn bệnh con gái đang mắc phải nên vợ chồng tôi ôm con vào đây chữa trị. Vì không có người thân, ở gần phòng khám cũng không có phòng trọ cho thuê nên cả gia đình tôi phải thuê nhà nghỉ. Chỉ tính riêng chỗ ở đã hết 400 nghìn đồng/ ngày, chưa kể tiền thuốc thang chữa trị cho con.

Dù vất vả, thiếu thốn trăm bề nhưng vợ chồng tôi vẫn phải cố gắng vay mượn để cứu chữa cho con. Chúng tôi còn sức khỏe, sau này sẽ làm việc để trả nợ dần. Chỉ mong con nhanh chóng bình phục để được sống khỏe mạnh. Đời con còn dài mà tương lai mờ mịt quá", chị Hương đau đớn chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Linh xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Trương Thị Lan Hương, thôn La Khê, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). ĐT: 0986.028.673, hoặc STK của chị Hương: 0161001646980, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP Huế.