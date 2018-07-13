Cặp song sinh Đặng Hoàng Thịnh và Đặng Hoàng Thu Phượng (11 tháng tuổi, ngụ thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là kết quả sau hai năm gian nan tìm kiến cơ hội được làm cha, làm mẹ của vợ chồng anh Đặng Thái Sơn (36 tuổi) và chị Hoàng Thị Hương (46 tuổi).

Sau hai năm chung sống, đợi chờ mãi vẫn không có một mụn con, họ đưa nhau đi khám thì biết chị Hương không có khả năng mang thai tự nhiên. Khát khao làm mẹ cháy bỏng, họ gói ghém hết vốn liếng, vay mượn khắp nơi đi tìm cơ hội sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hạnh phúc vỡ òa khi chị biết mình mang song thai.

Mãi đến năm 43 tuổi, chị Hương mới tìm được hạnh phúc của mình. Khi biết chị yêu người đàn ông kém hơn 10 tuổi, nhiều người can ngăn vì sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác. Thế nhưng, vì tình yêu, chị và anh Sơn bất chấp, nguyện nên duyên vợ chồng.

Khi thai 6 tháng, chị Hương thấy có những triệu chứng bất thường, cơ thể mệt mỏi, sút cân, đau bụng. Đi khám thì bác sỹ cho biết chị bị ung thư trực tràng. Bác sỹ khuyên nên đình chỉ thai để đảm bảo tính mạng cho mẹ nhưng chị bất chấp, quyết hi sinh bản thân để con có cơ hội được chào đời.

Thịnh và Phượng còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Hoàng Cát

Đến tháng thứ 8, không còn sức để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bác sỹ chỉ định phẫu thuật. Cặp song sinh chào đời thiếu tháng, chỉ nặng hơn 1,5 và 1,3kg trong niềm hạnh phúc lẫn lo lắng của người thân.

Từ ngày sinh ra, hai đứa trẻ đã phải rời xa hơi ấm của mẹ, phải uống hoàn toàn sữa ngoài. Chị Hương sau sinh sức khỏe rất yếu, phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Gần 2 tháng sau sinh, bác sỹ khuyên gia đình nên đưa chị về nhà chăm sóc để mẹ con được ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy vì bệnh tình của chị đã ở giai đoạn cuối, căn bệnh đã di căn, không còn cơ hội cứu chữa.

Cũng từ đó, 3 mẹ con chị Hương được bên cạnh nhau. Dù sức cùng lực kiệt, không thể ẵm bồng, chăm sóc con nhưng người mẹ vẫn vui khi được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

Ngày 11/7/2018, chị Hương mãi mãi ra đi, để lại cho anh Sơn một nách hai đứa con thơ dại. Cặp song sinh còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau thương đang phải trải qua.

Số phận đáng thương

Cặp song sinh Thịnh, Phượng mồ côi mẹ khi mới 11 tháng. Vì sinh ra thiếu tháng, không được bú sữa mẹ nên nhìn chúng thấp, nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Thế nhưng, dường như biết được số phận mình, cặp song sinh tỏ ra rất ngoan, hàng ngày cứ uống sữa xong là chơi rồi lăn ra ngủ. Hiện bé Thịnh và Phượng đã biết bò, đang chập chững tập đi.

Anh Sơn chỉ cầu mong hai đứa con khỏe mạnh, sống yên vui dù không còn mẹ bên cạnh - Ảnh: Hoàng Cát

Anh Sơn trước đây làm nghề nuôi ong thuê cho một gia đình ở Gia Lai. Chị Hương là giáo viên mầm non. Từ ngày vợ ngã bệnh, hai vợ chồng dắt díu về quê nương nhờ bố mẹ già. Từ khi con chào đời, vợ bệnh tật, anh Sơn cũng như bố mẹ, chỉ biết ở nhà chăm sóc hai con, lo cho vợ, không làm được gì kiếm thu nhập.

"Ngày vợ còn sống, tôi chỉ cầu mong cô ấy có thể khỏe mạnh để cho con hơi ấm, tình thương. Nhưng giờ cô ấy đi rồi, bố con tôi biết làm sao đây? Hai đứa con tôi còn quá nhỏ dại, chúng sẽ như thế nào khi không còn mẹ trên cõi đời", ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn hai con, anh Sơn trải lòng.

Mọi sự giúp đỡ cho cặp song sinh mồ côi mẹ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Đặng Thái Sơn, thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 01656.780.197, hoặc STK anh Sơn: 0271001071295 ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Phổ, Quảng Ngãi.