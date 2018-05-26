Chồng cầm dao chém chết vợ vì ghen tuông: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mồ côi

Xã hội 26/05/2018 17:53

Ngày Kiên cầm dao tước đoạt mạng sống của vợ, cô con gái đầu mới 8 tuổi, cậu con trai út gần 6 tuổi. Mẹ mất, cha vào tù, chỉ trong phút chốc, hai đứa trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời.

Bi kịch gia đình

Trong căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Ngân (51 tuổi, ngụ xóm Hương Cát, xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) chúng tôi không khỏi chạnh lòng Khi bắt gặp cảnh hai đứa trẻ thơ, khoác trên mình khăn tang trắng xóa trong lễ cúng cơm người mẹ xấu số vừa qua đời vì nhát dao oan nghiệt của người cha. Khuôn mặt chúng buồn bã, hiện rõ sự đau thương. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cha mẹ mình, chúng lại cúi đầu, để mặc nước mắt tuôn rơi.

Chồng cầm dao chém chết vợ vì ghen tuông: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mồ côi - Ảnh 1
Ngày bố tước đoạt mạng sống của mẹ, Ly mới 8 tuổi, em trai lên 6 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hai chị em Nguyễn Khánh Ly (8 tuổi) và Nguyễn Trọng Thành (6 tuổi) cũng từng có một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, trong khoảng thời gian chung sống, bố mẹ hai đứa trẻ là Nguyễn Thành Kiên (34 tuổi) và Lê Thị Thúy (28 tuổi) thường xuyên xảy ra bất hòa. Sau nhiều năm bị chồng đánh đập, chị Thúy quyết định ly hôn.

"Khoảng một tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, chị gái tôi và anh rể sống li thân. Ba mẹ con ở nhà ngoại, anh Kiên về nhà nội sống. Hai tuần trước, chị Thúy có làm đơn li hôn và được anh Kiên đồng ý, gửi lên tòa. Đang trong thời gian chờ sự phán xét của tòa án thì chị tôi phải chết tức tưởi dưới nhát dao oan nghiệt của anh rể", anh Lê Võ Chinh (26 tuổi, em trai chị Thúy) cho biết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/5, trên đường chở con đi học về, chị Thúy nhận được cuộc điện thoại của chồng hẹn về nhà bố mẹ chồng ở thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tức giận, Kiên đã chạy xuống bếp lấy một con dao bầu lên chém liên tiếp vào người vợ khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, chị Thúy đã tử vong.

Chồng cầm dao chém chết vợ vì ghen tuông: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mồ côi - Ảnh 2
Chân dung kẻ giết vợ - Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Thi thể của chị Thúy sau đó được gia đình ngoại đưa về tổ chức an táng. Kiên cũng bị bắt giam ngay sau đó. Bước đầu, Kiên khai nhận nguyên nhân chém vợ tử vong là do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Tương lai mịt mù của hai đứa trẻ

Ngày mẹ mất, bố ngồi tù, bé Ly mới 8 tuổi, đang là học sinh lớp 2. Người em trai gần 6 tuổi, hiện đang theo học mầm non. Chúng vẫn được bà ngoại cưu mang, chăm sóc. Chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau đang phải gánh chịu.

Được biết, vợ chồng chị Thúy cưới nhau đã 10 năm. Nhà nội, nhà ngoại ở hai tỉnh khác nhau nhưng chỉ cách hơn 1km. Sau khi sinh con đầu lòng đến nay, cả gia đình chị Thúy sống bên nhà ngoại.

"Ngày bố chúng cầm dao chém mẹ, cháu gái tôi phải tận mắt chứng kiến. Đến bây giờ, dù mẹ chúng đã nằm yên nơi chín suối nhưng con bé vẫn ám ảnh không thôi. Lúc nào nó cũng mang vẻ mặt hoảng sợ. Tối đến, nó thường hay giật mình, gào khóc, gọi tên mẹ. Tôi phải luôn bên cạnh vỗ về, an ủi. Giờ cứ nhắc đến bố là nó sợ. Tôi sợ nỗi ám ảnh này sẽ theo cháu ngoại suốt cuộc đời", ôm cháu ngoại vào lòng, bà Ngân khóc nghẹn.

Chồng cầm dao chém chết vợ vì ghen tuông: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mồ côi - Ảnh 3
Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau này - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chồng bà Ngân sớm qua đời, niềm hạnh phúc bà dành trọn cho con, cháu. Dù con gái đã đi lấy chồng nhưng thương hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà cửa, hai đứa cháu nheo nhóc không ai trông coi, chăm sóc, bà đồng ý đưa cả gia đình con gái về nhà sống cùng. Có gặp ác mộng bà cũng không nghĩ có ngày con gái mình phải chết thảm dưới bàn tay con rể.

"Người chết thì đã chết rồi, có oán hận cũng không thể làm cho con tôi sống lại được nữa. Chỉ lo hai đứa cháu ngoại tôi chúng còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi đau lớn này, tương lai mờ mịt. Rồi đây, khi đã hiểu được số phận, liệu chúng có đủ nghị lực mà vượt qua.

Sau cú sốc lớn này tôi cũng không còn sức mà gắng gượng. Chỉ mong ông trời thương xót, cho tôi được sống khỏe mạnh để làm chỗ dựa cho hai đứa cháu. Tôi mà chết đi thì chúng sẽ sống như thế nào đây", bà Ngân đau đớn.

 

Xót phận hai đứa trẻ mồ côi cha, sống lay lắt bên bà nội đau yếu trong cảnh nghèo khó

Xót phận hai đứa trẻ mồ côi cha, sống lay lắt bên bà nội đau yếu trong cảnh nghèo khó

Bố mẹ ly hôn, hai anh em Đại đứa ở với bố, đứa theo mẹ. Rồi bố mất, hàng chục năm qua mẹ bỏ đi làm ăn xa. Hai anh em Đại sống lay lắt, nay đây mai đó giữa hai bên nội ngoại trong cảnh nghèo khó.

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