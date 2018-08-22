Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ

Xã hội 22/08/2018 13:52

Dù mẹ tái hôn chưa đầy một năm nhưng L. và N. thường xuyên phải chứng kiến cảnh cha dượng cãi cọ, đánh đập mẹ. Chẳng ai ngờ hai đứa trẻ bất hạnh lại có ngày phải chết dưới bàn tay tàn độc của người cha dượng.

Bi kịch hôn nhân

Năm 2011, cha mẹ li hôn, Vũ Thị Thùy L. (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng N. (12 tuổi) được mẹ là chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi) tay dắt tay bồng từ tỉnh Vĩnh Phúc vào Đồng Nai làm thuê kiếm sống. Nhờ có năng lực, chị H. xin vào làm nhân viên cho một quỹ tín dụng đóng trên địa bàn TP Biên Hòa. Cuộc sống của 3 mẹ con chị H. cứ vậy bình yên trôi qua cho đến ngày Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi) xuất hiện.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ - Ảnh 1
Di ảnh của chị em L. và N. - Ảnh: Gia đình cung cấp

Năm 2017, chị H. tình cờ gặp Dũng khi Dũng đang làm công nhân tại Đồng Nai. Qua một thời gian tìm hiểu hai người nên nghĩa vợ chồng. Ngày mẹ quyết định đi thêm bước nữa, chị em N. cứ nghĩ mình sẽ được bù đắp tình yêu thương của người cha, nào ngờ, cũng từ đây, sóng gió liên tiếp ập xuống.

"Lấy nhau chưa được một năm nhưng chị em N. thường xuyên phải chứng kiến cảnh mẹ và cha dượng cãi cọ, đánh đập nhau. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hai đứa trẻ tỏ ra rất hiểu chuyện, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ đánh nhau lại chạy đến can ngăn, van xin cha đừng đánh mẹ, khuyên mẹ bớt lời. Khi không can ngăn được, chúng lại khóc lóc, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Nghe tin mẹ con chị H. bị chồng tẩm xăng thiêu sống tôi rất hoang mang. Mới chơi đùa cùng hai cháu cách đây chỉ vài ngày mà giờ tôi không còn cơ hội gặp lại chúng nữa rồi. Chỉ mong hai con dưới suối vàng được yên nghỉ", chị Thu Hoài, một người hàng xóm sống cạnh phòng trọ của gia đình chị H. chia sẻ.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ - Ảnh 2
Chỉ vì níu kéo tình cảm bất thành, Dũng đã tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng của vợ - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Hai chị em L. và N. được tiếng là những đứa trẻ ngoan, học rất giỏi, viết chữ rất đẹp và siêng năng. Ngoài giờ học, những công việc vặt trong gia đình hai chị em đều phụ giúp mẹ. Nếu không có gì thay đổi thì giờ L. đã lên lớp 8 còn N. học lớp 6.

Bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống

Hai tháng trước, vì không chịu nổi bản tính của chồng, chị H. dẫn hai con đi thuê phòng trọ khác ở và quyết định sống li thân với Dũng. Không ngờ bi kịch xảy ra.

"Chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em gái tôi thì gia đình cũng biết, cũng khuyên rất nhiều nhưng không ngờ Dũng lại ra tay một cách máu lạnh, cướp đi mạng sống của hai đứa cháu tôi. Khổ thân, chúng đã phải gánh chịu bất hạnh từ khi còn nhỏ vì cha mẹ li hôn, giờ lại phải chết oan uổng như thế này", chị Nguyễn Thị Lan (dì ruột của L. và N.) đau đớn chia sẻ.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng: Hai con gái thường xuyên chứng kiến cảnh cha dượng đánh đập mẹ - Ảnh 3
Hình ảnh xinh xắn của chị em L. và N. trước khi bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống - Ảnh: Gia đình cung cấp

Như tin đã đưa, sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, rạng sáng ngày 20/8, Dũng mua một can xăng rồi tìm đến nhà trọ của vợ. Vì cổng đang khóa nên Dũng trèo tường lẻn vào bên trong gặp vợ. Khi nói chuyện với nhau, giữa Dũng và chị H. lại xảy ra mâu thuẫn. Dũng kéo vợ vào phòng đánh rồi tưới xăng lên người. Thấy vậy, hai người con của chị H. hoảng sợ, tháo chạy ra ngoài thì bị Dũng ngăn lại, tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lan nhanh, bén vào người khiến 3 mẹ con chị H. quằn quại như ngọn đuốc sống.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng L. và N. đã tử vong một ngày sau đó. Chị H. đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với tỉ lệ bỏng trên 60%.

Trưa ngày 22/8 người thân đã tiến hành hoàn tất các thủ tục tiến hành hỏa thiêu thi thể L. và N. rồi đưa tro cốt trở về quê nhà.

Riêng đối tượng Dũng hiện đang được cơ quan chức năng tạm giam để điều tra hành vi "giết người".

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Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi

Sau một ngày tích cực điều trị tại bệnh viện, hai cháu bé bị cha dượng thiêu sống đã không qua khỏi, mẹ của hai bé cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

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