Nguyên nhân vụ giám đốc doanh nghiệp bị tạt xăng thiêu sống bỏng 45%

Tin nóng 30/04/2018 13:20

Mâu thuẫn về việc thanh toán công trình, Giáp tạt xăng phóng hỏa khiến nạn nhân bỏng 45% cơ thể.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Giáp (24 tuổi, trú tại xóm 10, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Trung Đô (16 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra hành vi giết người, hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 24/4, Giáp rủ Đô đến nhà anh Trần Hiển Lâm (Giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại Trấn Huy) để bàn công việc, đồng thời đòi thanh toán ngay số tiền 38 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi trao đổi, anh Lâm nói chưa chốt được khối lượng công trình nên hẹn Giáp vài hôm nữa quay lại. Giáp bức xúc vì không đòi được tiền nên hai bên xảy ra cự cãi.

Nguyên nhân vụ giám đốc doanh nghiệp bị tạt xăng thiêu sống bỏng 45% - Ảnh 1

Mâu thuẫn về việc thanh toán công trình, Giáp tạt xăng phóng hỏa khiến nạn nhân bỏng 45% cơ thể - Ảnh: Zing

Sau đó, Giáp bảo Đô đi mua 2 lít xăng để dọa đốt nhà ông Lâm. Khi đồng hương xách túi nilon chứa xăng quay lại, Giáp đã ném vào người ông Lâm rồi châm lửa đốt. Hỏa hoạn bùng lên khiến anh Lâm bị bỏng và một số tài sản của gia đình bị hư hỏng.

Gây án xong, các đối tượng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Lâm được được hàng xóm chạy đến dập lửa và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Kết quả giám định từ Viện Bỏng Quốc gia cho thấy anh Lâm bị bỏng 45% diện tích cơ thể, cấp độ 2 và 3 tại vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tứ chi. Thiệt hại về tài sản được xác định vào khoảng 35 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ.

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