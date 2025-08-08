Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Số người trẻ bị đột quỵ nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) có xu hướng ngày càng tăng. Đáng lưu ý, người trong độ tuổi 19-20 chiếm khoảng 10% tổng số người bị đột quỵ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TS.BS Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, vừa qua có một trường hợp bệnh nhân nữ bị đột quỵ khi tuổi còn rất trẻ.

Bệnh nhân 20 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn, dáng đi loạng choạng và không thể viết được.

Trước đó vài ngày, bệnh nhân từng có biểu hiện tê yếu tay, không bấm được điện thoại, nhưng chủ quan không đi khám. Bệnh nhân có tiền sử béo phì và sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong vòng 1 năm. Khoảng 1-2 ngày sau dấu hiệu ban đầu, khi các triệu chứng nặng dần, cô mới đến viện và được chẩn đoán đột quỵ.

Sau 2 tuần điều trị, kết hợp tập phục hồi chức năng, tư vấn thay đổi lối sống, sinh hoạt, tránh sử dụng thuốc tránh thai, bệnh nhân đã có thể đi lại, khôi phục khả năng viết nhưng còn chậm, cần tiếp tục theo dõi định kỳ.

 

Một phụ nữ trẻ tuổi bị đột quỵ do sử dụng thuốc tránh thai kéo dài - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ThS.BS Đinh Trung Hiếu - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời cảnh báo: Thuốc tránh thai có hiệu quả và giá trị không thể phủ nhận đối với cộng đồng. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc tránh thai cũng tiềm ẩn tăng nguy cơ huyết khối.

Trong quá trình sử dụng, nếu thấy có biểu hiện bất thường như đau đầu với mức độ tăng dần, đau tăng về đêm, uống thuốc giảm đau không đỡ, đặc biệt nếu xuất hiện các cơn giật cơ bất thường hoặc ý thức không tỉnh táo thì cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế. Trong quá trình thăm khám, chú ý cung cấp thông tin đầy đủ về loại thuốc, thời gian đã sử dụng.

ThS.BS Đinh Trung Hiếu đưa ra khuyến cáo: Thuốc tránh thai là công cụ hữu ích, nhưng cần sử dụng đúng cách để tránh biến chứng, đừng biến nó thành "quả bom hẹn giờ". Chị em cần:

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Tư vấn bác sĩ trước khi dùng thuốc tránh thai, đặc biệt nếu có yếu tố nguy cơ.

- Tầm soát đột biến gen nếu gia đình có tiền sử rối loạn đông máu.

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước và tránh nhịn ăn khi sử dụng thuốc tránh thai.

Thuốc tránh thai chỉ thực sự an toàn khi được sử dụng đúng cách và dưới sự theo dõi của bác sĩ. Đừng chủ quan với sức khỏe của mình - hãy lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng ngừa rủi ro.

Thành phần estrogen trong thuốc tránh thai có thể kích hoạt quá trình đông máu thông qua việc tăng nồng độ fibrinogen và prothrombin - những yếu tố thúc đẩy hình thành cục máu đông. Đồng thời, estrogen cũng làm giảm protein S, một chất ức chế đông máu tự nhiên của cơ thể. Đối với những người mang đột biến gen Factor V Leiden, nguy cơ huyết khối khi dùng thuốc tránh thai có thể tăng gấp 20-30 lần.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ dưới 35 tuổi, hút thuốc lá, thừa cân hoặc có tiền sử huyết khối, đột quỵ cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng thuốc tránh thai.

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Mới đây nhất là một trường hợp tự phá thai tại nhà bằng thuốc, được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Người bệnh chảy máu ồ ạt không cầm, biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

