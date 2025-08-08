Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Sức khỏe 08/08/2025 16:42

Mới đây nhất là một trường hợp tự phá thai tại nhà bằng thuốc, được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Người bệnh chảy máu ồ ạt không cầm, biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, Bệnh viện này vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà. Sau khi uống thuốc, thai nhi được cho là khoảng 5 tháng đã sảy nhưng bánh nhau không bong. Thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, bệnh nhân đã tự cắt dây rốn và ở nhà tự chăm sóc.

Hậu quả, bệnh nhân rơi vào tình trạng chảy máu nặng, ngưng tim, ngưng thở và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn nên ngay khi có thông tin Báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản đã cử ekip do BSCKII Huỳnh Thanh Liêm - Phó Giám đốc Bệnh viện đã dẫn đầu đến hỗ trợ.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã thực hiện thủ thuật gắp nhau thai còn sót lại, đặt bóng chèn lòng tử cung…, cứu sống bệnh nhân.

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc, bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm cho biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, kém chất lượng được rao bán với giá cao.

Theo bác sĩ Liêm, nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc khi không có chỉ định, không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chức năng sinh sản sau này, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trên thực tế, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nghiêm trọng do phá thai không an toàn, không có chỉ định của bác sĩ, trong đó không ít trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc hoặc thực hiện tại các phòng khám tư nhân không được cấp phép thực hiện.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng, Bác sĩ Liêm khuyến cáo phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nên tìm đến các Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản để được tư vấn, và thực hiện các thủ tục phá thai an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc phá thai tin moi tự ý phá thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Video 1 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Sức khỏe 2 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Sức khỏe 2 giờ 31 phút trước
Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bón

Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bón

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

Nam sinh 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ gây mê tại bệnh viện

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích

Bé trai phù mạch sau 30 phút chơi slime mềm dẻo nhiều trẻ ưa thích