Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi trên thị trường và sử dụng tại nhà. Sau khi uống thuốc, thai nhi được cho là khoảng 5 tháng đã sảy nhưng bánh nhau không bong. Thay vì đến cơ sở y tế để điều trị, bệnh nhân đã tự cắt dây rốn và ở nhà tự chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, Bệnh viện này vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn nên ngay khi có thông tin Báo động đỏ liên viện từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản đã cử ekip do BSCKII Huỳnh Thanh Liêm - Phó Giám đốc Bệnh viện đã dẫn đầu đến hỗ trợ.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã thực hiện thủ thuật gắp nhau thai còn sót lại, đặt bóng chèn lòng tử cung…, cứu sống bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc, bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm cho biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, kém chất lượng được rao bán với giá cao.

Theo bác sĩ Liêm, nếu bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc khi không có chỉ định, không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm như chảy máu ồ ạt, nhiễm trùng... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chức năng sinh sản sau này, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trên thực tế, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng nghiêm trọng do phá thai không an toàn, không có chỉ định của bác sĩ, trong đó không ít trường hợp bệnh nhân tự ý mua thuốc hoặc thực hiện tại các phòng khám tư nhân không được cấp phép thực hiện.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tính mạng, Bác sĩ Liêm khuyến cáo phụ nữ mang thai ngoài ý muốn nên tìm đến các Bệnh viện chuyên khoa Phụ sản để được tư vấn, và thực hiện các thủ tục phá thai an toàn theo đúng quy định của pháp luật.