Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bón

Sức khỏe 08/08/2025 15:55

Ngày 8/8, đại diện Bệnh viện sản nhi Ninh Bình cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi, ở phường Hoa Lư nhập viện do ngộ độc lá lộc mại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, gia đình cho biết 5 ngày trước con bị táo bón, tin theo bài thuốc dân gian chữa táo bón bằng lá lộc mại nên gia đình hái nấu nước cho bé uống.

Sau khi uống, bé đi tiểu có màu đỏ sậm, tăng dần, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân nên gia đình đã đưa bé đi khám. Tại bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, cháu bé được chẩn đoán thiếu máu nặng, tan máu cấp sau khi ăn lá lộc mại, thiếu men G6PD.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa cấp cứu (Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình) cho biết, men G6PD được màng hồng cầu trong máu sản xuất. Người bị thiếu men G6PD khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bón - Ảnh 1
Bác sĩ cấp cứu cháu bé 3 tuổi ngộ độc sau uống nước lá lộc mại - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Thành khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt là những người bị thiếu men G6DP. Khi có biểu hiện ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Lá lộc mại (một số nơi gọi là lá mọi) là lá của cây lộc mại, một loại cây cao khoảng 2-3 mét mọc hoang dại. Do có tác dụng nhuận tràng khi dùng liều nhỏ và tác dụng tẩy khi dùng liều lớn, người dân một số nơi thường mách nhau dùng lá này chữa táo bón, kiết lị...Tuy nhiên nếu dùng loại này với số lượng lớn có thể gây ngộ độc.

 

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp 1 bé trai cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

