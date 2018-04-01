Mặc dù đã có vợ và hai con, đối tượng vẫn công khai yêu đương nhiều cô gái khác, trong đó có nạn nhân Hiền.

Những ngày qua, vụ việc cô gái xinh đẹp Phạm Thu Hiền (23 tuổi, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) bị người yêu là Dương Tiến Định (36 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) tạt xăng thiêu sống vì ghen tuông được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Hiền bị bỏng 95%, tình hình vô cùng nguy kịch khiến ai nấy đều căm phẫn hành động tàn nhẫn của Định. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hình sự đối với Dương Tiến Định để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 25/3 vừa qua, do tiên lượng xấu và không đủ khả năng chi trả viện phí nên gia đình đã đưa Hiền về nhà để điều trị bằng thuốc nam - Ảnh: Afamily Năm 2016, Định quen biết và nảy sinh tình cảm với Hiền. Mặc dù đã có 2 con và chưa ly hôn vợ nhưng Định vẫn công khai qua lại với Hiền và còn có mối quan hệ không rõ ràng với một cô gái khác ở phường Khai Quang. Mặc dù đã có vợ và hai con, Định vẫn công khai yêu đương nhiều cô gái khác, trong đó có nạn nhân Hiền - Ảnh: Internet Với tướng mạo to con, xăm trổ, đầu cạo trọc, Định chuyên cung cấp "đào" cho các quán karaoke trên địa bàn. Thậm chí, đối tượng còn có dấu hiệu liên quan đến ma túy, đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an.

Trong giới "giang hồ" ở Vĩnh Phúc, Định khá nổi tiếng, dưới trướng có rất nhiều đàn em theo chân, sẵn sàng nghe lệnh phục vụ. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng thu được một lượng nhỏ ma túy và một số đồ vật phục vụ việc sử dụng ma túy. Vậy nên, ngoài tội danh Giết người, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin do gia đình cung cấp, Hiền đi làm khi vừa học hết cấp 3, sống hòa đồng và gần gũi với những người xung quanh - Ảnh: Internet Cô Điểm (mẹ Hiền) cho biết dù gia đình nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vay mượn để chữa trị. 'Giờ cô sợ mất con gái lắm, tỷ lệ sống của nó quá mong manh', người mẹ ứa nước mắt tâm sự - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, Định và Hiền có quan hệ yêu đương nam nữ. Trong thời gian Hiền thuê trọ, Định nhiều lần tới phòng trọ người yêu ngủ lại. Khoảng 4 giờ ngày 20/3, Định đến phòng trọ của Hiền tìm nhưng cô đã đi vắng. Nhắn tin gọi điện nhiều lần không được khiến Định rất bực tức, nảy sinh ý định làm hại người yêu nên nhờ bạn mua giùm 1,5 lít xăng. Đến 12 giờ, Hiền về phòng trọ cùng với bạn là M. Sau đó, giữa 3 người xảy ra cãi vã. Lợi dụng lúc hai cô gái ngủ say, Định đã dùng xăng tạt lên người rồi châm lửa đốt khiến hai nạn nhân bốc cháy dữ dội. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng. Hiền bỏng 95% cơ thể, M. bỏng 65% cơ thể. Hiện vụ án đang được Công an Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi do mâu thuẫn bạn bè, cô gái xinh đẹp bị tẩm xăng thiêu sống trong lúc ngủ, mức độ bỏng toàn thân 92% Trong lúc nằm ngủ tại phòng trọ, Hiền bất ngờ bị một đối tượng ném thùng xăng vào người rồi thiêu cháy như ngọn đuốc. Do tình trạng nguy kịch, nạn nhân được chuyển gấp từ quê nhà ở Vĩnh Phúc xuống Viện Bỏng Quốc gia, mức độ bỏng toàn thân là 92%, cơ hội sống rất mong manh.

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