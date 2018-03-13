Tiết lộ sốc về nghi can tẩm xăng thiêu chết 5 người ở Đà Lạt

Tin nóng 13/03/2018 16:07

Từ những dấu vết thu được, cơ quan điều tra nhận định nghi can của vụ án chính là hàng xóm của gia đình nạn nhân.

Hôm nay (13/3), Giám đốc Công an an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trận hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt là một vụ án mạng.

Các nạn nhân gồm 4 thành viên trong một gia đình: ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi, chủ nhà); Nguyễn Thị Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 con là các cháu Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (11 tuổi) và Trần Văn Quốc (49 tuổi, hàng xóm).

Từ những dấu vết thu được, cơ quan điều tra nhận định nghi can của vụ án chính là Trần Văn Quốc. Sau khi dùng xăng phóng hỏa giết chết cả nhà ông Thăng, nghi can cũng đã tử vong trong đám cháy.

Theo hình ảnh trích xuất được từ camera an ninh trong khu vực, Trần Văn Quốc đã cầm một can nhựa nghi đựng xăng và khò gas mini đi vào nhà nạn nhân ngay trước khi vụ cháy xảy ra.

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Cơ quan điều tra nhận định 5 nạn nhân trong vụ cháy gồm gia đình 4 người và hung thủ - Ảnh: Công Lý

Cơ quan công an cho biết, ông Thăng trước đây là lái xe ở UBND tỉnh Lâm Đồng. Gia đình ông mới chuyển về đây sinh sống được khoảng 3 năm. Còn ông Quốc sống một mình, không có vợ con. Trước Tết Mậu Tuất 2018, ông Quốc và ông Thăng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Ông Quốc dùng dao đâm ông Thăng trọng thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý thì xảy ra vụ hỏa hoạn đau lòng trên.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 19 giờ 20 tối 12/3, dãy nhà tập thể khu biệt thự số 13 (còn gọi là khu chợ gạo, có 10 gia đình sinh sống), đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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