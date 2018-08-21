Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi

Tin nóng 21/08/2018 20:38

Sau một ngày tích cực điều trị tại bệnh viện, hai cháu bé bị cha dượng thiêu sống đã không qua khỏi, mẹ của hai bé cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc chồng dùng xăng thiêu sống 3 mẹ con trong phòng trọ xảy ra ở xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai), sau hơn 1 ngày điều trị hai cháu bé đã tử vong, còn người mẹ vẫn đang được cấp cứu tại Khoa Bỏng - BV Chợ Rẫy (TPHCM).

Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi - Ảnh 1
Hai cháu bé bị cha dượng thiêu sống đã tử vong - Ảnh: Báo Đất Việt

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi, vợ của Dũng), hai con riêng của chị Huệ là Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi).

Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi - Ảnh 2

Chị Huệ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: BVPL

Gia đình nạn nhân cho biết do vết bỏng quá nặng, chiều 21/8, hai cháu Linh và Nhung đã tử vong. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà Vĩnh Phúc mai táng.

Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi - Ảnh 3
Các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho chị Huệ - Ảnh: Báo Đất Việt

Người thân cũng cho biết thêm chị Huệ bị bỏng 60% cơ thể, nhiễm trùng máu, nhiều phần da bị hoại tử. Các bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 20/8, Dũng đi mua xăng rồi tưới xăng lên người chị Huệ và hai cháu bé con riêng của chị. Sau đó, gã cha dượng dùng bật lửa phóng hỏa khiến 3 mẹ con chị Huệ bị bỏng nặng.

Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi - Ảnh 4
Đối tượng Nguyễn Quang Dũng - Ảnh: Zing

Một lúc sau, nhiều người hàng xóm mới nghe tiếng kêu cứu, chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nghi can cũng bị thương nhẹ và bị bắt giữ giao cho cơ quan công an.

Vụ chồng thiêu sống 3 mẹ con ở Đồng Nai: Hai cháu bé không qua khỏi - Ảnh 5
Hàng xóm bắt giữ nghi phạm giao cho công an - Ảnh: Báo Đất Việt

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Dũng khai giữa hắn và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hôm xảy ra sự việc, chị Huệ lớn tiếng đuổi Dũng ra khỏi nhà khiến Dũng tức giận, đi mua xăng rồi trèo tường vào nhà thiêu sống 3 mẹ con.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

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Bị chồng "hờ" của mẹ tạt xăng thiêu sống, bé Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi, trú xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

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