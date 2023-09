Dọn về sống chung với nhau được ít tháng, Dũng bắt đầu để lộ nhiều tật xấu, thường xuyên uống rượu say xỉn và đánh đập chửi bới vợ con.

Tuy sống ly thân, Dũng vẫn không buông tha cho ba mẹ con. Hắn nhiều lần đe dọa sẽ giết chết hai con riêng của vợ.

Nửa đêm 20/8, Dũng đi xe máy đến nhà trọ của chị H., đập cửa đòi vào nhà. Nghe Dũng la ó, nghĩ chuyện chẳng lành chị H. mở cửa cho Dũng vào đồng thời nhờ chủ nhà xuống can thiệp. Sau khi hàng xóm và chủ nhà can ngăn, đồng thời dọa sẽ báo công an Dũng đã bỏ về. Tại đây Dũng đã kịp lấy trộm chìa khóa nhà của chị H.

Níu kéo tình cảm bất thành, Dũng tẩm xăng thiêu sống vợ và hai con riêng - Ảnh: Zing

Khoảng 4 giờ sáng 21/8 Dũng xách theo can xăng, mở cửa lẻn vào nhà chị H., đổ xăng ra khắp nhà. Mùi xăng nồng nặc khiến chị H. tỉnh giấc. Thấy mặt Dũng hằm hằm, chị linh tính sẽ có chuyện chẳng lành nên đánh thức hai con gái, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho hai con không được nói gì.

Lời qua tiếng lại, Dũng đổ xăng lên người chị H., đồng thời tuyên bố "Tối nay tao sẽ giết ba mẹ con mày". Chị H. bèn lấy thân mình che chắn cho hai con, đồng thời nói con gái út mở cửa thoát ra ngoài. Tuy nhiên cửa đều đã khóa chặt.

Chị H. quỳ xuống cầu xin nhưng Dũng đều bỏ ngoài tai, châm lửa vứt vào người cháu V.T.H.N. (12 tuổi, con gái út), ngọn lửa gặp xăng lập tức bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang người cháu V.T.T.L. (14 tuổi, con gái lớn của chị H). Hai cháu bé kêu khóc thảm thiết.

Theo phản xạ, chị H. lấy chăn trùm lên người N. để dập lửa. Thấy vậy, Dũng lại lấy xăng tiếp tục đổ vào chăn khiến ngọn lửa bùng cháy sang cả người chị H. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm đã chạy đến dùng búa để đập cửa. Người dân nhanh chóng khống chế Dũng, đồng thời đưa 3 mẹ con chị H. đi cấp cứu.

Một ngày sau, hai cháu L. và N. đã không qua khỏi do vết bỏng quá nặng. Còn chị H. bị bỏng 60% cơ thể, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Hai con riêng của chị H. đã tử vong - Ảnh: Gia đình cung cấp

Từ lúc biết tin hai con gái tử vong, chị H. bị sốc nặng, thậm chí còn muốn chết theo các con.

Ông Nguyễn Văn Lâm (anh trai chị H.) cho biết, chị H. nghe tin các con qua đời được hơn 1 tuần nay. Từ đó chị không muốn tiếp tục điều trị, luôn vùng vẫy bất hợp tác khi bác sĩ tiêm thuốc, thay băng. Chị cũng không đồng ý uống thuốc. Gia đình khuyên ngăn mãi, chị H. chỉ khóc và nói không muốn sống nữa, chỉ muốn chết theo các con.

Hiện chị H. đã trải qua 3 ca phẫu thuật để lọc bỏ, cấy ghép da. Các vết thương nhẹ đang lên da non. Riêng phần lưng và nách bị bỏng nặng nhất, hiện đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.