Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Một nhóm cần thủ địa phương đã bắt được con cá hô nặng 20kg và giao cho các viên chức thủy lợi và thủy sản ở Kratie, Campuchia. Hình ảnh ghi lại cho thấy viên chức đang cẩn thận thả loài cá nước ngọt khổng lồ này xuống sông vào ngày 18/7.

