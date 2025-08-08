Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ

Đời sống 08/08/2025 16:15

Một bé gái nghi mắc bệnh khuyết tật bẩm sinh được phát hiện bị bỏ rơi cùng bức thư trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 8/8, một bé gái bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng ở phường Lâm Viên, Đà Lạt, kèm theo bức thư tay của người mẹ nhờ xã hội chăm sóc vì hoàn cảnh khó khăn.

Đứa trẻ được phát hiện vào khoảng 8h cùng ngày. Bé mặc áo hồng nhạt có hình thỏ, quần hồng đậm; trong giỏ đồ kèm theo có một bình sữa, một chai nước suối, một gói sữa và tã giấy. Cháu bé ngay sau đó được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ - Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ rơi kèm theo bức thư gửi gắm ở Lâm Đồng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, cơ quan chức năng ghi nhận cháu bé mặc áo hồng nhạt có hình thỏ, quần hồng đậm, trong giỏ đồ kèm theo có 1 bình sữa, 1 chai nước suối, 1 gói sữa và tã giấy. Đáng chú ý, tại thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng ghi nhận cháu bé bị bỏ lại kèm 1 tờ giấy viết tay.

Ngay sau đó, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã thông báo ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi nói trên thì kịp thời báo về UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt để xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục để chăm sóc, bảo vệ cháu bé trong thời gian tìm thân nhân của cháu bé.

Thông tin MỚI trong vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TP.HCM

Sau khi nghe thấy tiếng la hét trong phòng trọ, hàng xóm đến kiểm tra thì phát hiện 3 người bị thương. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người không qua khỏi.

