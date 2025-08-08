Phép màu không xảy ra, cô gái trẻ rơi xuống cống ngăn mặn đuối nước tử vong

Chị T.T.G.L (sinh năm 2003) ngụ xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp rơi xuống cống ngăn mặn thuộc địa phận phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp vào lúc 23h01 ngày 5/8 vừa qua.

Theo thông tin từ VOV, chị T.T.G.L (sinh năm 2003) ngụ xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp rơi xuống cống ngăn mặn thuộc địa phận phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp vào lúc 23h01 ngày 5/8 vừa qua.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gò Công - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công nhiều cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Phương án cứu hộ là phối hợp với công an phường Gò Công, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lặn tìm kiếm, kết hợp rà chài lưới và tìm dọc bờ kênh để tìm kiếm nạn nhân. 

Đến ngày hôm sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ khu vực Gò Công đã tìm thấy thi thể nạn nhân, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Phép màu không xảy ra, cô gái trẻ rơi xuống cống ngăn mặn đuối nước tử vong - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ lặn mò tìm thi thể nạn nhân - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết tại đây vừa tiếp nhận 3 ca đuối nước, trong đó 2 trường hợp tiên lượng rất xấu do sơ cứu không đúng cách, 1 ca còn lại có tiến triển tốt nhờ được cấp cứu kịp thời.

 

Trường hợp thứ nhất là bé trai 6 tuổi, bị ngã xuống sông khi đang chơi. Gia đình phát hiện đưa lên bờ nhưng không thực hiện ép tim, thổi ngạt mà lại bế trẻ chạy vòng quanh. 

Sau đó, trẻ được đưa đến cơ sở y tế địa phương, được cấp cứu ngừng tim bằng ép tim, thổi ngạt kết hợp tiêm adrenaline. Trẻ có nhịp tim trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng vẫn nguy kịch.

Trường hợp thứ hai là bé trai 13 tuổi, bị đuối nước khi xuống ao nhặt cầu lông. Trẻ không biết bơi, bị chìm, được người dân phát hiện và sơ cứu sai cách tương tự. Sau khoảng 30 phút ngừng tuần hoàn, trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ chết não.

Trường hợp thứ ba là bé trai 20 tháng tuổi, rơi xuống mương nước gần nhà. Trẻ được phát hiện sau 6 phút, trong tình trạng ngừng thở, tím tái. Gia đình lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt. 

Sau vài phút, trẻ hồng hào trở lại và được đưa đến viện. Hiện trẻ hồi phục tốt, tiên lượng khả quan.

Hà Nội: Ba trẻ nhỏ bị bỏng nặng khi cả gia đình ăn lẩu

Hà Nội: Ba trẻ nhỏ bị bỏng nặng khi cả gia đình ăn lẩu

Cả 3 trẻ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình chẩn đoán các bé bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân.

