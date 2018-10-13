Vụ bé trai 6 tuổi bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống: Trước lúc chết vẫn hỏi 'bố Linh có sao không mẹ'

Tin nóng 13/10/2018 15:35

Trước khi qua đời, bé trai 6 tuổi hỏi mẹ về tình hình sức khỏe của bố dượng - chính là kẻ đã tẩm xăng đốt nhà khiến nhiều người đau lòng rơi nước mắt.

Liên quan đến vụ con rể tẩm xăng đốt nhà bố vợ khuya 11/10, người thân của cháu Trần Gia K. (6 tuổi) cho biết cháu bị bỏng đến 95% nên đã không qua khỏi. Cháu bé xấu số qua đời tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) sau hơn 1 ngày điều trị.

Ông Hoàng Văn Long (56 tuổi, chú ruột của Hoàng Tiến Linh - kẻ tẩm xăng đốt nhà bố vợ) cho biết, trong lúc hấp hối, cháu K. hỏi người nhà "bố Linh" có sao không khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Vụ bé trai 6 tuổi bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống: Trước lúc chết vẫn hỏi 'bố Linh có sao không mẹ' - Ảnh 1
Trước khi qua đời vì bị bố dượng châm lửa thiêu sống, cháu bé 6 tuổi vẫn quan tâm đến sự an toàn của bố dượng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một người họ hàng của K. cũng đau đớn kể lại khoảnh khắc cứu cháu ra khỏi biển lửa. Khi mọi người khóa cửa xông vào, toàn thân cháu bé như ngọn đuốc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, K. rất ngoan ngoãn và quan tâm, yêu thương bố dượng của mình.

Hiện tại, ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn trong ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang bị công an phong toả để phục vụ điều tra.

Vụ bé trai 6 tuổi bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống: Trước lúc chết vẫn hỏi 'bố Linh có sao không mẹ' - Ảnh 2
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 sáng 12/10, do mâu thuẫn gia đình, Hoàng Tiến Linh (30 tuổi) đã đuổi vợ là chị Trần Kim S. (29 tuổi) và cháu Trần Gia K. (6 tuổi, con riêng của chị S.) về nhà ngoại. Tiếp đó, Linh măng xăng sang nhà bố vợ rồi châm lửa đốt. 

Hậu quả, Linh, chị S., bố mẹ chị S. và cháu K. bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngôi nhà cũng bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc bên trong. Riêng cháu K. đã tử vong sau hơn 1 ngày được điều trị tích cực.

Vụ bé trai 6 tuổi bị cha dượng tẩm xăng thiêu sống: Trước lúc chết vẫn hỏi 'bố Linh có sao không mẹ' - Ảnh 3
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Được biết, cả Linh và chị S. đều có con riêng trước khi tái hôn với nhau. Thường ngày vợ chồng Linh sống khá hòa thuận, Linh cũng yêu thương K. như con ruột. Còn cháu K. cũng rất quý mến bố dượng của mình.

Theo người dân địa phương, Linh là đối tượng nghiện hút, đang trong quá trình cai nghiện. Tuy nhiên gần đây Linh lại cùng bạn bè tụ tập sử dụng chất kích thích. Trước đêm xảy ra sự việc, hai vợ chồng Linh cãi nhau, đối tượng cũng có biểu hiện không tỉnh táo.

Bị tuyệt tình, tạt xăng vào người yêu rồi cùng tự thiêu

Bị tuyệt tình, tạt xăng vào người yêu rồi cùng tự thiêu

Bị từ chối tình cảm, ông Hùng tạt xăng, bịt miệng người tình rồi châm lửa cùng tự thiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   cha dượng thiêu sống cha dượng tàn ác bị thiêu sống con rể đốt nhà cha vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 32 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 38 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào