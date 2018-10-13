Ông Hoàng Văn Long (56 tuổi, chú ruột của Hoàng Tiến Linh - kẻ tẩm xăng đốt nhà bố vợ) cho biết, trong lúc hấp hối, cháu K. hỏi người nhà "bố Linh" có sao không khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Liên quan đến vụ con rể tẩm xăng đốt nhà bố vợ khuya 11/10, người thân của cháu Trần Gia K. (6 tuổi) cho biết cháu bị bỏng đến 95% nên đã không qua khỏi. Cháu bé xấu số qua đời tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) sau hơn 1 ngày điều trị.

Hiện tại, ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn trong ngõ 30 Hồng Mai, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang bị công an phong toả để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, một người họ hàng của K. cũng đau đớn kể lại khoảnh khắc cứu cháu ra khỏi biển lửa. Khi mọi người khóa cửa xông vào, toàn thân cháu bé như ngọn đuốc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, K. rất ngoan ngoãn và quan tâm, yêu thương bố dượng của mình.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 sáng 12/10, do mâu thuẫn gia đình, Hoàng Tiến Linh (30 tuổi) đã đuổi vợ là chị Trần Kim S. (29 tuổi) và cháu Trần Gia K. (6 tuổi, con riêng của chị S.) về nhà ngoại. Tiếp đó, Linh măng xăng sang nhà bố vợ rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, Linh, chị S., bố mẹ chị S. và cháu K. bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngôi nhà cũng bị thiêu rụi cùng nhiều đồ đạc bên trong. Riêng cháu K. đã tử vong sau hơn 1 ngày được điều trị tích cực.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Internet

Được biết, cả Linh và chị S. đều có con riêng trước khi tái hôn với nhau. Thường ngày vợ chồng Linh sống khá hòa thuận, Linh cũng yêu thương K. như con ruột. Còn cháu K. cũng rất quý mến bố dượng của mình.

Theo người dân địa phương, Linh là đối tượng nghiện hút, đang trong quá trình cai nghiện. Tuy nhiên gần đây Linh lại cùng bạn bè tụ tập sử dụng chất kích thích. Trước đêm xảy ra sự việc, hai vợ chồng Linh cãi nhau, đối tượng cũng có biểu hiện không tỉnh táo.