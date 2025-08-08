Sau khi dùng bữa cơm trưa tại công ty, khoảng 1 tiếng sau, nhóm công nhân trên đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn và đi ngoài.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 8/8, một lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể.

Công nhân được bác sỹ thăm khám. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Hiện tại sức khỏe của những công nhân công ty này đã ổn định. Nhiều công nhân đã xuất viện.

Trước đó, trưa 7/8, 27 công nhân được Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, có biểu hiện như đau bụng, nôn và đi ngoài, sau bữa ăn trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp. Các công nhân này đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) để thăm khám, điều trị ban đầu.

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn và đi ngoài. Qua khai thác nhanh, số công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại Công ty Toyoda gồm khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn và đi ngoài. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu. Rất may, đến thời điểm 18 giờ cùng ngày, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến tính mạng; hầu hết đều bị ảnh hưởng nhẹ và có dấu hiệu phục hồi tốt.

Theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân, các lực lượng chức năng và cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban nhân dân xã Ái Quốc, Công an xã Ái Quốc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã có mặt kịp thời tại bệnh viện và tại Công ty Toyoda để ghi nhận, xác minh sự việc.

Vụ ngộ độc sau ăn buffet ốc theo review TikToker: Phát hiện nhiều vi phạm của quán về an toàn thực phẩm Sau sự việc nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn buffet ốc tại quán Phố Đêm Vườn chi nhánh 3 (ở TP.Tuy Hòa), Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và ghi nhận hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại cơ sở này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-yen-27-cong-nhan-nhap-vien-nghi-ngo-oc-thuc-pham-739304.html