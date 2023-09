Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi nhằm điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Nghi phạm là Huỳnh Văn Riết (33 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) đã dùng dao đâm chính vợ mình là Bùi Thanh Thúy (25 tuổi) tử vong ngay tại chỗ. Đồng thời khiến em vợ là anh Bùi Tấn Phát trọng thương, tinh thần hoảng loạn.