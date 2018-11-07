Hé lộ nguyên nhân vụ chồng chém vợ tử vong, đâm em vợ trọng thương rồi tự tử

Tin nóng 07/11/2018 10:26

Do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị Thúy nói lời chia tay liền bị Riết đâm gục tại chỗ.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi nhằm điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Nghi phạm là Huỳnh Văn Riết (33 tuổi, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) đã dùng dao đâm chính vợ mình là Bùi Thanh Thúy (25 tuổi) tử vong ngay tại chỗ. Đồng thời khiến em vợ là anh Bùi Tấn Phát trọng thương, tinh thần hoảng loạn.

Hé lộ nguyên nhân vụ chồng chém vợ tử vong, đâm em vợ trọng thương rồi tự tử - Ảnh 1
Người vợ đã không qua khỏi - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Riết kết hôn đã lâu và có 2 đứa con. Gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì nhiều nguyên nhân trong cuộc sống. Cả hai rất hay cãi vã, căng thẳng nên chị Thúy bỏ về nhà mẹ ruột sống.

Tối 5/11, chị Thúy nhờ em trai chở về nhà ở ấp Gò Nổi để thăm 2 đứa con. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Riết thấy vợ về liền to tiếng chửi bới, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Khi anh Phát can ngăn thì bị Riết dùng dao tấn công, ngã gục tại chỗ. 

Chị Thúy thấy em bị đâm liền chạy đến định tước dao thì bị Riết đâm đến bất động. Sau khi đâm hai chị em Thuý, Riết cũng vung dao tự sát.

Theo Saostar, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn khó giải quyết giữa hai vợ chồng. Chị Thúy mệt mỏi đề nghị chia tay, Riết níu kéo bất thành nên sinh ra tức giận, không kiềm chế được bản thân dẫn đến bi kịch gia đình.

Hé lộ nguyên nhân vụ chồng chém vợ tử vong, đâm em vợ trọng thương rồi tự tử - Ảnh 2
Hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện cả 3 người đang gục trên vũng máu - Ảnh: Internet

Sau khi đâm gục vợ và em vợ, Riết tự tử nhưng không thành. Cả hai được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Theo chẩn đoán, anh Phát bị chém nhiều nhát ở cổ, vết thương sâu 10 cm ở bụng. Còn Riết thì bị rách tĩnh mạch.

Sau 2 ngày tích cực điều trị, Riết và anh Phát đã qua cơn nguy kịch, hiện đã tỉnh lại và đang dần hồi phục sức khỏe.

Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

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Do mâu thuẫn gia đình nên chị Thúy bỏ về nhà mẹ ruột sống, khi về thăm con thì bị chồng dùng dao đâm chết.

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