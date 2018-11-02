Liên quan đến vụ việc mẹ cho hai con uống sữa pha thuốc trừ sâu, đứa con nhỏ đã tử vong, bé lớn vẫn đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin chị L.T.S (sinh năm 1980) cho hai con uống sữa pha thuốc diệt cỏ vì giận chồng. Trên Trí thức trẻ, chị N.T.H (cháu họ chị S.) cho biết vì thuốc diệt cỏ đã ngấm sâu vào cơ thể nên ngày 31/10, gia đình đã đưa bé V.Đ.T (4 tuổi) về nhà, sau đó không lâu em đã tử vong. Hiện gia đình đã lo xong hậu sự cho bé.

Bé Đ. đã không qua khỏi - Ảnh: Internet Còn bé V.T.T (9 tuổi) hiện vẫn đang nằm lọc máu, tiên lượng về sức khỏe cũng rất dè dặt. Mặc dù biết mẹ đã cho thuốc diệt cỏ vào sữa nhưng em vẫn không hề trách mà luôn miệng nói rất yêu thương bố mẹ. Theo lời kể của chị H., từ ngày được đưa vào viện, hai chị em được nằm cùng phòng và sát giường với nhau. Vào ngày bé Đ. được chuyển ra khỏi phòng, đôi mắt bé T. ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào em trai. Sợ em đau lòng nên đến hiện tại gia đình vẫn chưa nói việc em trai đã tử vong.

Mỗi ngày, bé T. đều mong ngóng, hy vọng em trai sẽ khỏe lại mà không hề biết rằng em mình đã tử vong - Ảnh: Internet Hiện chị S. đã được xuất viện về nhà, mặc dù cơ thể còn mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tuy nhiên, vì loại hóa chất chị và các con uống là loại cực độc, gây tổn thương nặng nề đến các cơ quan nội tạng nên các bác sĩ cũng không thể tiên lượng trước được điều gì. Được biết, chị S. và chồng có 3 người con. Gia đình thuộc diện khó khăn. Thường ngày hai vợ chồng cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau nhưng chưa lần nào phải nhờ vào sự can thiệp của công an hay chính quyền địa phương. Vào ngày xảy ra sự việc, chị S. và chồng xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Trong cơn tức giận, chị đã pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai con uống rồi tự tử theo. May mắn sự việc được phát hiện, 3 mẹ con chị S. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Để có tiền chữa trị cho chị và các con, gia đình đã phải vay mượn, nhờ giúp đỡ khắp nơi. Hiện mỗi ngày gia đình phải chi trả 25 – 30 triệu đồng để lọc máu cho bé T.

Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ đã cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

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