Bị bạn trai nói 'dễ dãi' sau khi quan hệ, thiếu nữ uất ức uống thuốc diệt cỏ tự tử

Tin nóng 26/07/2018 17:34

Sau khi quan hệ tình dục, chàng trai lên mạng kể xấu người yêu, nói với gia đình rằng cô dễ dãi khiến cô gái uất ức uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Nạn nhân trong vụ việc là T.L (sinh năm 2001, ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk). Trao đổi với báo chí vào hôm nay (26/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Năng cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quốc Phúc (sinh năm 1999, cư trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Làm nhục người khác.

Theo đó, vào tháng 6/2017, Phúc và L. quen nhau qua Facebook. Đến ngày 10/7/2017, cả hai hẹn gặp mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi đi chơi, Phúc và L. đã thuê nhà nghỉ và quan hệ tình dục.

Bị bạn trai nói 'dễ dãi' sau khi quan hệ, thiếu nữ uất ức uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 1
Sau khi quen nhau qua Facebook, Phúc và L. hẹn nhau đi chơi rồi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Gần một tháng sau đó, L. nhắn tin cho Phúc là đã mang thai. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thì Phúc phát hiện bạn gái nói dối nên rất tức giận, gọi điện cho L. hỏi rõ sự tình tuy nhiên cô gái không nghe máy.

Bực tức vì bị lừa dối, Phúc viết trên trang cá nhân rằng T.L là cô gái dễ dãi, chỉ quen nhau qua Facebook mà đã cho quan hệ ngay lần đầu gặp mặt. Thanh niên này còn đưa ra lời khuyên rằng T.L không nên quá dễ dãi như vậy và kêu gọi mọi người chia sẻ.

Tuy nhiên, bài viết của Phúc không nhận được đồng tình của cư dân mạng, nhiều người quen khuyên Phúc xóa nội dung đó. Mặc dù đồng ý xóa bài viết trên Facebook nhưng Phúc lại nhắn tin cho chị dâu của T.L để kể lại sự việc. Biết được chuyện này, người nhà đã gọi Phúc đến nhà làm rõ.

Bị bạn trai nói 'dễ dãi' sau khi quan hệ, thiếu nữ uất ức uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 2
Uất ức vì bị Phúc nói xấu trên Facebook, L. uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Đến tối ngày 14/10/2017, T.L nhắn tin xin lỗi Phúc vì việc nói dối, cầu xin Phúc dừng lại, đừng kéo người nhà vào và nói lời từ biệt.

Sáng hôm sau, gia đình phát hiện T.L nằm bất tỉnh cạnh chai thuốc diệt cỏ trên giường. Mặc dù người thân đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu nhưng đến ngày 19/10/2017, nạn nhân đã tử vong.

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