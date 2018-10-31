Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình

Xã hội 31/10/2018 09:45

Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ đã cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Chiều qua (30/10), trao đổi với báo chí, ông Hắc Văn Giao, Phó trưởng Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 28/10, chị L.T.S (sinh năm 1980) cùng chồng là anh V.Đ.C (sinh năm 1978, cùng ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình - Ảnh 1
Vì giận chồng, người mẹ đã nghĩ quẩn - Ảnh: Internet

Sau khi nghe chồng nói hai đứa trẻ không phải là con ruột của mình, chị S. tức giận pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai đứa con (đều đang học mẫu giáo) uống. Sau đó người mẹ này cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm nhanh chóng đưa ba mẹ con chị S. vào bệnh viện cấp cứu. Hiện các bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Viên Đình Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho biết trên Gia đình & Xã hội, tại địa phương gia đình chị S. có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh C. làm nghề thợ xây còn chị S. ở nhà chăm sóc con và làm nông nghiệp.

Hiện người mẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hai đứa trẻ vì bị ngộ độc nặng nên phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Hé lộ thư tuyệt mệnh dài 8 trang của người mẹ treo cổ tự tử cùng con trai 18 tháng tuổi

Hé lộ thư tuyệt mệnh dài 8 trang của người mẹ treo cổ tự tử cùng con trai 18 tháng tuổi

Trước khi chết, người mẹ trẻ để lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang. Trong thư, chị Châu gửi lời xin lỗi đến gia đình. Ngoài ra chị cũng hy vọng sẽ được trang điểm xinh đẹp như thời còn con gái trước khi khâm liệm.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử uống thuốc diệt cỏ tự tử vợ chồng cãi nhau giận chồng tự tử chồng không nhận con

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 12 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày