Mẹ cho 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ vì chồng bảo không phải con mình

Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ trẻ đã cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Chiều qua (30/10), trao đổi với báo chí, ông Hắc Văn Giao, Phó trưởng Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ cùng hai con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 28/10, chị L.T.S (sinh năm 1980) cùng chồng là anh V.Đ.C (sinh năm 1978, cùng ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Vì giận chồng, người mẹ đã nghĩ quẩn - Ảnh: Internet

Sau khi nghe chồng nói hai đứa trẻ không phải là con ruột của mình, chị S. tức giận pha thuốc diệt cỏ vào sữa cho hai đứa con (đều đang học mẫu giáo) uống. Sau đó người mẹ này cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm nhanh chóng đưa ba mẹ con chị S. vào bệnh viện cấp cứu. Hiện các bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Viên Đình Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho biết trên Gia đình & Xã hội, tại địa phương gia đình chị S. có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh C. làm nghề thợ xây còn chị S. ở nhà chăm sóc con và làm nông nghiệp.

Hiện người mẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hai đứa trẻ vì bị ngộ độc nặng nên phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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