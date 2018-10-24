Liên quan đến sự việc 4 người trong gia đình treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh, một người dân địa phương cho biết trước khi chết, hai đứa trẻ được mẹ đeo giày, mặc quần áo đẹp.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân tại xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc gia đình 4 người cùng treo cổ tự tử. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1989), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (sinh năm 1994, vợ anh Thành) và 2 người con là Nguyễn Đăng K. (sinh năm 2012), Nguyễn Thị Huyền T. (sinh năm 2014).

Di ảnh của gia đình anh Thành được người thân lập vội - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của một người dân địa phương với Công lý, trước khi treo cổ, chị Thanh mặc quần áo, mang giày đẹp cho hai đứa con. Sau đó, cả nhà treo dây vào thanh sắt giữa nhà rồi treo cổ.

Ngoài ra, trước khi tự tử, anh Thanh còn để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương. Trong thư, anh nói nguyên nhân khiến anh chọn cái chết là do nhiều năm trở lại đây, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

Bên cạnh đó, anh Thanh còn cho biết thêm suốt thời gian qua, gia đình phải chịu rất nhiều áp lực vì bị hàng xóm dị nghị.

Người thân và hàng xóm tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng 20/10, chị gái của anh Thành phát hiện gia đình em trai chết trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh.

Nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đến trưa cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ 30 triệu đồng để người nhà lo chi phí mai táng.

Thư tuyệt mệnh của đôi vợ chồng treo cổ cùng hai con thơ ở Hà Tĩnh: 'Cuộc sống này chán lắm mọi người à' Trong lá thư tuyệt mệnh, hai vợ chồng nạn nhân gửi lời xin lỗi, đồng thời cho biết cả nhà tìm đến cái chết do mấy năm nay cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc không lối thoát.

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