Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và hai người con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi).

Chiều 20/10, rất đông người dân xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến đưa tiễn các nạn nhân trong vụ cả nhà 4 người treo cổ tự vẫn. Gia đình nạn nhân ôm nhau gào khóc, xót thương cho những nạn nhân xấu số.

Chị Nguyễn Thị Liễu (chị gái anh Thành) kể lại, sáng 20/10, chị sang nhà em trai để phụ giúp dọn dẹp và cho hai cháu ăn uống. Thấy nhà cửa im ắng, tưởng cả nhà còn ngủ nên chị bước tới gọi. Không ngờ vừa vén tấm mành lên, người phụ nữ chết lặng khi chứng kiến vợ chồng em trai và hai cháu treo lơ lửng giữa gian phòng ngủ, quanh cổ mỗi người là sợi dây thừng mới cuộn chặt. Chị lập tức hô hoán bà con hàng xóm chạy sang cứu nhưng không kịp.

Di ảnh của 4 nạn nhân - Ảnh: Zing

Theo chị Liễu, bố mẹ chị sinh được 3 con, Thành là em út. Sau khi bố mẹ qua đời, 3 chị em nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Khi chị cả đi lấy chồng, trong nhà chỉ còn chị Liễu và em trai sinh sống.

Còn chị Thanh là chị cả của 3 đứa em. Mấy năm trước, mẹ Thanh qua đời vì tai nạn. Thanh giúp bố đảm đương việc nhà và chăm sóc cho các em.

Năm 2011, Thành vs Thanh kết hôn và sinh được hai con. Ngoài việc đồng áng, Thành mở tiệm sửa xe, nhưng được một thời gian thì nghỉ vì vắng khách. Cả hai vợ chồng cùng đi làm thuê, nhưng công việc không ổn định.

Cuối năm 2017, ngôi nhà của vợ chồng Thành đổ sập do cơn bão số 10. UBND xã Kỳ Hợp đã hỗ trợ 40 triệu đồng sửa sang, hai vợ chồng cầm sổ đỏ rồi vay mượn thêm hàng xóm để đủ tiền xây căn nhà mới.

''Nhà mới xây còn dở dang nên tôi ngủ ở căn nhà cũ cạnh bên, vợ chồng và 2 đứa con của Thành ngủ trong nhà mới. Tối qua, Thành còn đưa chăn xuống cho tôi đắp và dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe'', chị Liễu trao đổi với Zing.

Nhiều ngày trước, một người đàn ông đến nhà đòi anh Thành số tiền 74 triệu đồng vay xây nhà. Do chưa có nên anh Thành đành khất nợ.

Theo hàng xóm, anh Thành rất yêu vợ, thương con, thường ngày cũng không xảy ra xích mích với ai. Chuyện xảy ra khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng.

Lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt của đôi vợ chồng trẻ

Ông Hà sốc nặng trước cái chết của con cháu. Ông cho biết nhà mình cũng nghèo nên chẳng giúp gì được, chỉ biết động viên con cố gắng làm ăn, các cháu học hành chăm chỉ.

Ông Hà kể, cách đây ít hôm, con rể có liên quan đến việc lấy trộm chiếc điện thoại của người dân lúc đi làm. Bị công an bắt giữ để điều tra. Khi được thả về, có người đàn ông đến đe dọa, đòi nợ.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Nguyễn Tiến Thành và vợ là Nguyễn Thị Huyền Thanh.

Nội dung bức thư được cho là của anh Thành có ghi: ''Trong 8 năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương''.

Anh Thành cũng gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, đồng thời cho biết vợ chồng anh đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian mới đưa ra quyết định này. Cả gia đình anh tìm đến cái chết do mấy năm nay cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc, không lối thoát.

''Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi'', anh Thành viết.

Người dân địa phương đưa tiễn các nạn nhân - Ảnh: Zing

Bức thư thứ 2 là của chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (vợ anh Thành) viết gửi gia đình. Chị liên tục xin lỗi cha và người thân. ''Con xin lỗi rất nhiều. Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt'', chị Thanh viết.

Cuối thư, chị Thanh cho biết sẽ để lại cho người cha miếng đất của hai vợ chồng.

Người dân trong thôn đều nhận xét vợ chồng Thành là người hiền lành, đàng hoàng, luôn giúp mọi người và cũng không xảy ra xích mích, bất hòa với hàng xóm. Họ cho rằng chuyện hai vợ chồng chọn cái chết cho mình và hai con có thể trong lúc nghĩ quẩn, hai vợ chồng sợ để con cái lại mồ côi không có ai nuôi nên mới làm như vậy.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, thi thể của 4 người trong gia đình được các cơ quan chức năng bàn giao cho người thân tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Đào Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, cho hay vợ chồng anh Thành thuộc hộ nghèo, làm ăn lương thiện. Chính quyền địa phương và huyện Kỳ Anh đã hỗ trợ cho người thân của các nạn nhân 30 triệu đồng để lo mai táng.