Khoảng 20 giờ 30 tối 18/10, nhiều người dân khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nghe tiếng động mạnh ở sân chơi. Mọi người chạy vội ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong nên nhanh chóng trình báo công an địa phương.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc, đồng thời tỏ ra đau lòng trước cái chết thương tâm của cháu bé. Một số người nghi ngờ cháu bé bị ai đó ném từ trên cao xuống.

Đến 21 giờ cùng ngày, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại vẫn chưa xác định được cháu bé xấu số bị rơi từ tầng nào của tòa chung cư. Khoảng 22 giờ, xe cứu thương tới đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Người dân tại hiện trường nghi ngờ cháu bé sơ sinh bị ném từ tầng cao xuống đất - Ảnh: Lao Động

Anh H. (cư dân chung cư Linh Đàm), người chứng kiến sự việc kể, tại thời điểm trên, anh đang ngồi uống trà đá dưới sảnh tòa nhà thì nghe tiếng "Bộp!" rất lớn. Anh tưởng vật gì rơi xuống đất nên chạy ra xem, không ngờ lại là một đứa trẻ sơ sinh. Đó là một bé trai nặng khoảng 3kg, còn nguyên dây rốn. Thấy cháu bé không có gì che chắn, anh H. cởi vội áo khoác đắp lên thi thể. Ngoài ra, tại thời điểm cháu bé rơi xuống, anh H. nghe thấy tiếng một phụ nữ thét lớn.

Những người chứng kiến rất sốc và đau lòng trước vụ việc thương tâm - Ảnh: Lao Động

''Sống nhiều năm ở chung cư Linh Đàm, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Nhìn cảnh tượng bé trai còn nguyên dây rốn, xung quanh loang lổ vết máu mà thấy thương xót, nhiều người đã bật khóc'', anh H. trao đổi với Lao Động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.