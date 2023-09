Nội dung bức thư được cho là của anh Thành có ghi: ''Trong 8 năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương''.

Liên quan đến vụ việc cả nhà 4 người ở Hà Tĩnh tử vong trong tư thế treo cổ, ông Lê Văn Vượng - Trưởng công an xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh) cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Nguyễn Tiến Thành và vợ là Nguyễn Thị Huyền Thanh.

Anh Thành cũng gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, đồng thời cho biết vợ chồng anh đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian mới đưa ra quyết định này. Cả gia đình anh tìm đến cái chết do mấy năm nay cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc, không lối thoát.

Chị gái anh Thành là người phát hiện vụ việc - Ảnh: Internet

Bức thư thứ 2 là của chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (vợ anh Thành) viết gửi gia đình. Chị liên tục xin lỗi cha và người thân. ''Con xin lỗi rất nhiều. Cha và em ở lại cố gắng sống thật tốt nhé. Con sẽ âm thầm giúp đỡ cho cha sức khỏe và các em gặp nhiều may mắn nhé. Con sẽ rất vui và yên lòng thấy cha và các em sống thật tốt'', chị Thanh viết.

Cuối thư, chị Thanh cho biết sẽ để lại cho người cha miếng đất của hai vợ chồng.

Người cha gào khóc tại hiện trường - Ảnh: Internet

Theo cơ quan công an, cách vài ngày, anh Thành vào Quảng Bình ăn trộm điện thoại của người dân và bị công an tỉnh này bắt giữ. Sau đó, anh Thành được cho tại ngoại để công an điều tra, xác minh nhân thân. Sự việc bị hàng xóm xì xào bàn tán rất nhiều. Có thể không chịu được áp lực nên hai vợ chồng anh kéo theo 2 con tự sát.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh N.V.X. (hàng xóm) thông tin, gia đình anh Thành nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Trước đó, hai vợ chồng nạn nhân cũng mượn tiền của anh X. nhiều lần với tổng số tiền 77 triệu.

Như đã đưa tin, sáng 20/10, người dân xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện 4 người trong gia đình anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ.

Danh tính nạn nhân gồm anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và hai người con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.