Hé lộ danh tính cha bé sơ sinh bị mẹ ném xuống từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

Tin nóng 19/10/2018 16:26

Nữ sinh viên khai dù có thai nhưng vẫn...yêu 2 người nữa cho đến khi sinh con.

Liên quan đến vụ mẹ ném con sơ sinh tại chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Công an quận Hoàng Mai vẫn đang phối hợp với Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hé lộ danh tính cha bé sơ sinh bị mẹ ném xuống từ tầng 31 chung cư Linh Đàm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sản phụ ném con sơ sinh từ tầng 31 xuống đất tử vong là Đinh Thị V.A. (21 tuổi, quê Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Người mẹ này cũng đã khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo CAND, trước đây V.A. từng yêu một nam thanh niên tên S., quê Thanh Hóa. Đến tháng 4/2018, nữ sinh viên phát hiện mình có thai. Khoảng 1 tháng sau thì V.A. và S. chia tay nhau.

Chia tay S. được không lâu thì V.A. có người yêu mới tên So. Tuy nhiên cuộc tình với So chỉ kéo dài 3 tháng, đến tháng 8/2018 thì cả hai chia tay. Giữa tháng 10/2018, V.A. yêu Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Căn hộ ở chung cư Linh Đàm nơi V.A. sinh con là của anh D.

Hé lộ danh tính cha bé sơ sinh bị mẹ ném xuống từ tầng 31 chung cư Linh Đàm - Ảnh 2
Chiếc váy dính máu của sản phụ - Ảnh: Internet
Hé lộ danh tính cha bé sơ sinh bị mẹ ném xuống từ tầng 31 chung cư Linh Đàm - Ảnh 3
Người mẹ khai sinh con ra nhưng cháu bé đã chết nên ném thi thể từ tầng 31 xuống đất - Ảnh: Internet

Yêu nhau được một tuần, sáng 18/10, V.A. đến nhà D. chơi và có biểu hiện đau đẻ nhưng giấu người yêu. Đến khoảng 20 giờ ngày 18/10, V.A. vào nhà vệ sinh để sinh con. Tuy nhiên thấy con sơ sinh không thở, khóc nên người mẹ cho vào túi ni lông thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh chung cư và gây ra vụ việc chấn động.

D. khai mới quen cô được một tuần. Anh này còn tưởng bạn gái mình béo chứ không biết cô có thai.

Hé lộ danh tính cha bé sơ sinh bị mẹ ném xuống từ tầng 31 chung cư Linh Đàm - Ảnh 4
Nữ sinh viên đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Thời điểm V.A. sinh con, D. và chị họ của D. cũng có ở nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện. Sau khi tiến hành làm rõ, công an đã cho hai người này về nhà. Hiện V.A. vẫn đang nằm trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi điều trị.

Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm

Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm

Tại thời điểm V.A. sinh con, trong nhà còn có người yêu V.A và chị họ của anh này.

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