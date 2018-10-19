Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm

Tin nóng 19/10/2018 15:11

Tại thời điểm V.A. sinh con, trong nhà còn có người yêu V.A và chị họ của anh này.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng 31 xuống đất tử vong ở chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 1
Hiện trường nơi cháu bé xấu số rơi xuống - Ảnh: Internet
Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 2
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Facebook

Qua điều tra ban đầu, mẹ cháu bé là nữ sinh Đinh Thị V.A. (21 tuổi, quê Quảng Bình). Hiện cô đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì lực lượng công an phải tiến hành rà soát toàn bộ 41 tầng lầu của khu chung cư, nhằm xác định nơi cháu bé rơi xuống đất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ngôi nhà ở tầng 31 có nữ sinh viên V.A. thuê chính là nơi cháu bé rơi xuống.

Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 3
Chiếc váy dính máu của sản phụ - Ảnh: Internet
Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 4
Người mẹ khai sinh con ra nhưng cháu bé đã chết nên ném thi thể từ tầng 31 xuống đất - Ảnh: Internet

Khi công an xét hỏi, cả 3 người trong căn hộ trên đều nói không biết gì. Qua quá trình đấu tranh, V.A. khai đã sinh con trong nhà vệ sinh nhưng cháu bé đã chết nên ném thi thể qua cửa sổ xuống đất.

Nam thanh niên tên D. (bạn trai hiện tại của V.A.) khai mới quen cô được một tuần. Anh này còn tưởng bạn gái mình béo chứ không biết cô có thai.

Thời điểm V.A. sinh con, D. và chị họ của D. cũng có ở nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện. Sau khi tiến hành làm rõ, công an đã cho hai người này về nhà. Hiện V.A. vẫn đang nằm trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi điều trị.

Lời khai bàng hoàng của người yêu nữ sinh viên ném con sơ sinh ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 5
Hiện nữ sinh viên đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 tối 18/10, nhiều người dân khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nghe tiếng động mạnh ở sân chơi. Mọi người chạy vội ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong nên nhanh chóng trình báo công an địa phương. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Qua quá trình đấu tranh của cơ quan công an, nữ sinh thừa nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh thì bé đã chết nên đã vứt qua khe cửa sổ xuống đất.

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