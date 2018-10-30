Trước khi chết, người mẹ trẻ để lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang. Trong thư, chị Châu gửi lời xin lỗi đến gia đình. Ngoài ra chị cũng hy vọng sẽ được trang điểm xinh đẹp như thời còn con gái trước khi khâm liệm.

Liên quan đến vụ việc chồng phát hiện vợ và con trai 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ vào tối qua (29/10), mới đây Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết vì người mẹ nghĩ quẩn nên đã thắt cổ con rồi treo cổ tự tử.

Ông còn cho biết thêm, trước khi tự tử cùng con trai, chị Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1993) có để lại một lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang.

Cách đây khoảng 2 tháng, vì sơ suất nên chị Châu để con trai mới hơn 15 tháng tuổi ngã vào nồi nước sôi. Mặc dù gia đình đã cố gắng đưa bé đi điều trị nhưng đến nay vết thương vẫn chưa lành.

Đứa con gái lớn của chị Châu đứng trước bàn thờ mẹ và em trai - Ảnh: Vietnamnet

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, chị Châu cho biết mỗi lần tắm cho con trai, chị rất đau buồn và day dứt vì cảm thấy con trai bị bỏng nặng như vậy là do lỗi của mình. Chính vì vậy chị muốn giúp đứa trẻ thoát khỏi đau khổ.

Ngoài ra, trong bức thư chị Châu cũng đề cập đến chuyện nợ nần. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến chị nghĩ quẩn vẫn là vì vết thương của con.

Trong bức thư tuyệt mệnh, ngoài lời xin lỗi gửi đến gia đình, chị Châu còn nói đã mua sẵn quần áo cho mình và con. Chị hy vọng sau khi chết sẽ được trang điểm như thời còn con gái trước khi khâm liệm, theo Vietnamnet.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua (29/10), khi anh Trương Công Thành (trú tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh hà Tĩnh) đi làm về thì phát hiện vợ và con trai 18 tháng tuổi tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, anh Thành tri hô nhờ hàng xóm cắt dây đưa hai người xuống nhưng mẹ con chị Châu đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi ban đầu xác định hai mẹ con chết ngạt do treo cổ.

Chồng đau đớn phát hiện vợ và con trai mới 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ Đi làm về, vừa bước vào phòng ngủ, anh Thành hoảng hồn khi phát hiện vợ và con trai 18 tháng tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

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