Chồng đau đớn phát hiện vợ và con trai mới 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ

Xã hội 30/10/2018 09:41

Đi làm về, vừa bước vào phòng ngủ, anh Thành hoảng hồn khi phát hiện vợ và con trai 18 tháng tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Khoảng 18 giờ 30 tối qua (29/10), anh Trương Công Thành (trú thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đi làm về thì phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1993) và con trai 18 tháng tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức, người chồng tri hô nhờ hàng xóm cắt dây đưa hai nạn nhân xuống thì phát hiện hai mẹ con chị Châu đã tử vong.

Chồng đau đớn phát hiện vợ và con trai mới 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Sau khi phát hiện sự việc, anh Thành tri hô hàng xóm đến giúp đỡ nhưng cả hai đã tử vong - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Thái Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Lâm xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc trên. Hiện công an xã đang phối hợp với công an huyện Kỳ Anh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Được biết, cách đây vài tuần con trai anh Thành bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu nhiều ngày. Hai mẹ con mới từ bệnh viện trở về chưa lâu thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cách đây không lâu, tại huyện Kỳ Anh cũng vừa xảy ra vụ gia đình 4 người cùng treo cổ tự tử. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1989), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (sinh năm 1994, vợ anh Thành) và 2 người con là Nguyễn Đăng K. (sinh năm 2012), Nguyễn Thị Huyền T. (sinh năm 2014). Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện hai lá thư tuyệt mệnh. Vụ việc đau lòng khiến dư luận cả nước bàng hoàng suốt nhiều ngày liền.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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