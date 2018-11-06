TPHCM: Về nhà thăm con, vợ bị chồng cuồng ghen đâm tử vong

Tin nóng 06/11/2018 10:04

Do mâu thuẫn gia đình nên chị Thúy bỏ về nhà mẹ ruột sống, khi về thăm con thì bị chồng dùng dao đâm chết.

Hôm nay (6/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi nhằm điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương xảy ra trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thanh Thúy (25 tuổi). Hai người bị thương là Huỳnh Văn Riết (34 tuổi, chồng chị Thúy) và Bùi Tấn Phát (23 tuổi, em trai chị Thúy).

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huỳnh Văn Riết chính là nghi can gây án.

TPHCM: Về nhà thăm con, vợ bị chồng cuồng ghen đâm tử vong - Ảnh 1
Hàng xóm chạy sang kiểm tra thì phát hiện cả 3 người đang gục trên vũng máu - Ảnh: Người Lao Động

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, chị Thúy đã bỏ về nhà mẹ ruột sống. Tối 5/11, chị Thúy nhờ em trai chở về nhà ở ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi để thăm con.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Riết thấy vợ về liền to tiếng chửi bới, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Khi anh Phát can ngăn thì bị Riết dùng dao tấn công, ngã gục tại chỗ. 

Chị Thúy thấy em bị đâm liền chạy đến định tước dao thì bị Riết đâm đến bất động. Sau khi đâm hai chị em Thuý, Riết cũng vung dao tự sát.

TPHCM: Về nhà thăm con, vợ bị chồng cuồng ghen đâm tử vong - Ảnh 2
Chị Thúy đã không qua khỏi - Ảnh: Công lý

Nghe tiếng kêu, hàng xóm chạy sang thì phát hiện 3 người bị thương nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Thúy đã không qua khỏi.

Riêng nghi can Riết và anh Phát hiện đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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